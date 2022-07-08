Бывший игрок и тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча легенд между «Зенитом» и красно-белыми перед игрой за Суперкубок России.

«Сегодня главный матч! Завтра будет развлекаться молодежь. Вы завтра таких имен не увидите не услышите. В наше время подобное мероприятие — это очень большое дело. Не столько соревнование, сколько шоу. Это хорошо. Отдыхать и заниматься спортом — это здорово. Желаю всем нам получить удовольствие.

Сыграет ли Владимир Быстров за «Спартак»? Такого разговора не было. За кого начнет, за того и закончит. Если хочет играть за «Спартак» — пусть с нами. Нам нужна рабочая лошадка. Хочет поиграть — пусть присоединяется к нам. Хочет постоять — пусть к «Зениту», — сказал Романцев на пресс-конференции.

Матч легенд «Зенит» — «Спартак» пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля.