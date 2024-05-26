Известный комментатор Геннадий Орлов — об итогах золотой гонки РПЛ.

Личка за сезон создал команду, которая едва не стала чемпионом!

— «Зенит» заслужил это чемпионство больше конкурентов. Питерцы добавили на финишной прямой. Считаю, матчи с «Ахматом» и «Ростовом» они точно могут занести себе в актив.

Я бы сначала хотел оценить работу тренеров команд-претендентов на золото. О Семаке скажу ниже.

Сейчас многие болельщики «Динамо» недовольны Марцелом Личкой. Мол, бело-голубые даже вничью не смогли сыграть в Краснодаре. Но давайте будем более объективными. Личка еще не до конца узнал возможности своих подопечных, а они — его. Чех пришел в московский клуб из «Оренбурга» и за один сезон создал команду, которая за тур до окончания чемпионата лидировала! Конечно, это его успех. Такой скачок! Но не хватило победной психологии, опыта. Ведь в таких играх футболисты должны напоминать цепных псов, бороться за каждый мяч, выгрызать все и вся! Между прочим, «Зенит», пропустив от «Ростова», завелся, заиграл в полную силу, дожал соперника. Вот вам показательный пример. А у «Динамо» этого не получилось.

Киевское «Динамо» Лобановского, сборная Германии играли с позиции силы. Это менталитет, дух. Он не сразу приходит, его надо еще вырабатывать. Ведь многие матчи бело-голубые выигрывали на тоненького. Трижды Нгамале забивал в компенсированное время. Это уже где-то фарт, везуха, чудо. А в поединке с «быками» камерунец имел шикарный момент. Помните, бил с левой ноги метров с 12? В небеса... Не хватило тут концентрации, контроля над ситуацией. И все-таки я поздравляю «Динамо». Хороший сезон. В составе москвичей выступает лучший форвард России. Тюкавин. Это тоже достижение.

Перейдем к «Краснодару». Убежден: если бы Ивича не убрали, южане набрали бы больше очков. Для меня это очевидно. Не все решения Мусаева по составу я понял. Например, почему в ряде матчей Кривцов, которого считаю очень перспективным полузащитником, выходил на поле на 70-й минуте? Мусаев почему-то перестал в него верить. Не знаю... Кривцов — боец, с харизмой. Замечательный игрок! Появлялся на поле во втором тайме и был лучшим. Да и Волков при новом тренере сел в запас. Со скоростью парень...

По большому счету, Мусаев мало что поменял в игре «Краснодара», не оживил ее.

Сергей Песьяков в матче «Зенит» — «Краснодар». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Не стоит вешать всех собак на Песьякова. У Артура сильный удар, мяч виляет

Слезы Семака после финального свистка... Это, конечно, впечатляет. Я бы отметил одно потрясающее его решение в матче с «Ростовом». Пенальти должен был бить Клаудиньо. И Семак увидел, что тренер вратарей сборной и дончан Виталий Кафанов побежал рассказывать Песьякову, как бьет бразилец. Как исполняет 11-метровые Клаудиньо? На хитрость. Смотрит на вратаря. Думаю, Кафанов посоветовал голкиперу до последнего не дергаться. Стоять на месте. Так, кстати, играет Акинфеев. У него хватает нервов выдержать эту важнейшую паузу. Ведь нередко так бывает: ты смотришь на вратаря, а он не двигается, стоит. И ты уже начинаешь сам нервничать, теряешься. Психологическая дуэль — глаза в глаза! Семак это моментально учел и поменял бьющего! Отличное решение. Мантуан — молодой, без нервов. Сильно пробил, забил.

Теперь шутят, что после золотого гола Артура «Зенит» должен предложить Песьякову контракт? Постойте, все не так уж очевидно. Я бы не вешал сейчас всех собак на Сергея. Поясню. У Артура очень сильный удар, хлесткий. И мяч летит не ровно, а виляет! До ворот было близко. Песьяков успел руки поставить, но удар наносился под углом. Считаю, вратарю нужно было немного развернуть кисти. Либо не успел, либо не сообразил, поставил ладони ровно... Но я бы прежде всего говорил о сильном «выстреле» Артура. Как у Халка!

Вообще, считаю Песьякова талантливым вратарем. Данные у него отличные. Но в «Ростове» его начали переучивать: разыгрывать мяч ногами. Сколько очков в итоге из-за этого потеряли дончане?

Если Вендел и Клаудиньо получат хорошие предложения, их надо продавать

«Зенит» — чемпион. Но этой команде нужна перезагрузка. Я сейчас выражаю исключительно свое мнение. Думаю, если Венделу и Клаудиньо летом поступят хорошие предложения, которые всех устроят, их надо продавать. Они уже очень многое дали «Зениту». Вендел четыре раза выиграл чемпионат, Клаудиньо — три. Теперь они открыты к новому вызову. Почему нет? Это нормальное явление. Не стоит тут сильно никого уговаривать остаться. Повторю: бразильцы здорово поработали на благо команды, клуба, внесли большущий вклад. Имеют право теперь выбирать.

Команду нужно обновлять. Ну вот чем помог Ахметов? Если бы оставили Сутормина, он был бы полезнее Ильзата. Алексей забивал с пенальти. Играл довольно жестко, у него харизма. Мостовой недорабатывает. Часто травмируется. Почему? Ему всего 26 лет. Не знаю... Мне кажется, он не всегда выкладывается на тренировках. Парень способный, но, увы, нестабильный. В игре может взорваться и тут же пропасть... Перестал прогрессировать. Каким он был свежим после перехода из «Сочи»! Сейчас уже должен делать разницу. А Андрей так и остался почему-то перспективным. Притормозил.

Ване Сергееву нужен новый сдвиг. Он как-то чувствует себя неуютно. Наверное, надо больше играть. Но сейчас сложно вытеснить Кассьерру. Как быть? Сложный вопрос.

Вратарская позиция тоже нуждается в усилении.

Бразильцы пришлись ко двору. По большому счету, Артур вытащил «Зенит», забил важнейшие мячи. Педро сейчас вызвали в сборную его возраста. Нино — лучший центральный защитник команды. Эти приобретения — попадания в точку.

Валерий Карпин и Сергей Семак. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Семак миролюбив, религиозен. Карпин бы протянул руку Дзюбе?

Нужно отдать должное руководству «Зенита». Клуб подписал новый контракт с Семаком при зрителях. Тренера поддержали в непростой ситуации, в сложный момент. Церемония награждения организована великолепно. После такого хочется играть за эту команду!

Семак по-настоящему верует в Бога. Он православный. Сам говорит: мой фундамент — вера и православие. И это располагает к нему игроков. Очень важный момент. Культура поведения. Такие люди никогда не станут подлецами, предателями. Может, поэтому фортуна улыбнулась ему на этот раз? Подкупает миролюбие Сергея Богданыча. Помните ситуацию, когда Семак после матча с «Локомотивом» протянул руку Дзюбе? Разве не поступок? Другой бы затаил какую-то обиду, что-то еще. Но Семак пошел навстречу. А Дзюба отвернулся... Карпин бы пошел мириться с Дзюбой? Вряд ли. Сергей Богданыч здорово чувствует каждого игрока.

Следующий сезон обещает быть интересным. Конкуренция в чемпионате возросла. «Зенит», «Краснодар», «Динамо». «Локомотив» близко. Ну и «Спартак» не стал бы сбрасывать со счетов. Правда, красно-белые, похоже, опять затеяли тренерский эксперимент. Посмотрим. Состав-то у них приличный. Единственное — расстроил меня Максименко в игре с «Оренбургом». Ну что это за поступок? Ударил соперника в пах... Неприятный эпизод. Мне кажется, КДК все равно должен обратить внимание на момент. Можно хотя бы устно как-то втолковать вратарю: это недопустимо! Вы же коллеги, один хлеб едите.