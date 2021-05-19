Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров после завершения сезона поговорил с «СЭ» о своем будущем, сравнил Соболева и Сергеева и заявил о желании возглавить красно-белых.

— Дмитрий, вы остаетесь в «Крыльях»? Есть ли какие-то подвижки с контрактом?

— Желание остаться в Самаре есть, но конкретики нет. Скоро будем разговаривать с руководством, там все и решим.

— Есть ли сейчас мысли о завершении карьеры?

— Я бы хотел еще поиграть. Приоритетом была бы РПЛ. Сейчас я чувствую себя уверенно. Буду действовать по ситуации.

— Расскажите о лучшей лиге мира. Каково это — играть в ФНЛ?

— Удивила большая разница в классе команд. Могу выделить только 4-5 команд, у остальных уровень ниже. От этого много разгромных счетов — 5:0, 6:0. В более стабильном чемпионате таких счетов быть не должно.

— Какая игра запомнилась больше всего?

— Наверное, матч с «Акроном» (1:2) на выезде, когда в компенсированное время Ваня Сергеев забил победный гол. Можно сказать, мы были на финишной прямой к чемпионству. Сыграй мы тогда вничью, ситуация была бы нервная. Этот матч придал нам уверенности. После этого оставалась одна победа для того, чтобы гарантировать первое место.

— Самый лютый выезд?

— Хабаровск. Девятичасовой перелет, тяжелая акклиматизация, потом еще игра на искусственном поле. К счастью, тогда мы победили.

— Как вам раздевалки в ФНЛ?

— Раздевалки как раздевалки. Это российский футбол, здесь не все имеют возможность строить большие стадионы и хорошие раздевалки.

— Стереотип о том, что ФНЛ — лига суровых мужиков, имеет место быть?

— Она была лигой суровых мужиков много лет назад. Тогда в ФНЛ приходили заканчивать. В 35 лет там играли звезды высшего дивизиона. Тогда все было иначе: подготовка, отношение к футболу, молодежь. Сейчас это молодая лига с другими реалиями.

— Сразу вспоминается, как вы уезжали на дорогом авто после матча. Как на это отреагировали одноклубники? Может быть, кто-то подкалывал? А то ФНЛ и Lamborghini...

— Ничего такого не было. Наоборот, ребята спрашивали: как, сколько стоит. Все нормально к этому отнеслись. Здравомыслящие люди понимают, что у меня была длинная карьера в великом клубе. Все было заработано своим трудом. Когда я был мальчиком и смотрел на футболистов, которые приезжали на таких машинах, для меня это было мотивацией. Я к этому стремился. Позволил себе осуществить свою детскую мечту. Покатался и продал.

— Вы уже стали тем мотиватором, который показывает молодым ребятам, что вот, стремитесь, работайте!

— Я показываю это в жизни. Я покупал эту машину для себя, а не для кого-то. Никогда не пытался показать, что я вот такой классный.

— А куда вложили деньги от продажи машины?

— Я положил их обратно. Туда, где они лежали раньше.

«У Сергеева потенциал игрока сборной. Он ни в чем не уступает Соболеву»

— Какие впечатления от финала против «Локомотива»? Что случилось с «Крыльями» после перерыва?

— Первый тайм действительно был хороший, у нас было больше моментов. Тем более свой гол «Локомотив» забил после нашей ошибки. Во втором тайме на ход игры повлиял быстрый гол — пришлось перестраиваться. Больше стали раскрываться, и у «Локо» появлялись быстрые атаки.

— Многие ребята, в том числе и Иван Сергеев, не скрывали слез после матча. Как вы их поддержали, что сказали?

— Ване сказал: «Это твой первый финал, но не первый трофей». Понятно, что обидно и досадно. Шанс еще будет. Нужно двигаться дальше.

— Удастся ли Ване Сергееву сохранить такую же результативность в РПЛ?

— Все данные для того, чтобы много забивать, у него есть. Я хочу ему пожелать в этом удачи, чтобы и в РПЛ он тоже был лучшим бомбардиром. Дальше все будет зависеть от его работоспособности и усердия.

— Видите в нем потенциал игрока уровня сборной?

— Вполне.

— Если сравнивать Соболева и Сергеева, кто-то из них больше выделяется по потенциалу?

— Они разноплановые игроки. Им нужно подбирать схему. Соболев сейчас очень хорошо вписывается в спартаковскую систему. Ваня — чуть другой футболист. По потенциалу они оба талантливые и работоспособные. Если бы они столько не работали, то весь их талант сошел бы на нет.

— Можно сказать, что по таланту Сергеев не уступает Соболеву?

— Да. При этом нельзя сказать, что они очень одаренные, — больше трудоголики. У обоих есть важное качество — они умеют забивать голы.

«Заслуга Ларина в выходе «Крыльев» в РПЛ огромная. В команде были шокированы новостью об аресте»

— Сейчас у некоторых команд ФНЛ есть проблемы с получением лицензии. Действительно ли там такие плохие стадионы?

— Тут вопрос в другом. Эти стадионы были построены много лет назад по стандартам того времени. Чтобы перестроить такое, нужно огромное вливание денег. Возможно, именно это вложение власти обеспечить не готовы. Если стадион не соответствует требованиям, тогда надо что-то делать. И «Оренбургу», и «Алании» заранее говорили, что им нужно что-то предпринять с их инфраструктурой. Они тянули и в итоге не прошли лицензирование.

— В таких вопросах вы больше за спортивный принцип?

— Есть закон, есть регламент. Им надо соответствовать. Я сторонник соблюдения всех регламентов и законов.

— Тогда получаются двойные стандарты: «Тамбову» помогают, а другим командам нет?

— Вот это странно. Я не знаю, какие это стандарты. Если команда по каким-то критериям лицензию получить не может, то, наверное, надо давать шанс другим командам.

— Сейчас многие обсуждают тему ареста Николая Ларина. Его ребята играют за «Крылья». Не похоже ли это на какие-то подставные игры?

— Я слышал об этом. Но ребята, которых он воспитал, ничего плохого о нем не говорили.

— Как в команде отреагировали на эту новость?

— Все очень сильно удивились. Мягко говоря, были в шоке. Повторюсь, ото всех я слышал в его адрес только добрые и позитивные слова. Я и сам удивился. Его заслуга в выходе команды в РПЛ — огромная.

2016 год. Квинси Промес, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров (слева направо). Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Можно в ту же баньку сходить с Глушаковым и Промесом!»

— Оцените работу Тедеско. Какое он впечатление произвел на вас?

— Первый год при нем, конечно, тяжеловато команда провела. Сказывалось, что Тедеско только пришел и еще не успел донести свои идеи. Команда играла нестабильно. Но потом все наладилось.

— Заслужил ли Тедеско такие проводы? Даже Карреру так не провожали.

— Он харизматичный и эмоциональный тренер. Смог влюбить в себя болельщиков. Поэтому так и проводили.

— Сейчас Зарема Салихова вошла в совет директоров. Как вы относитесь к такому решению?

— Совершенно нормально. Самое главное — профессиональные качества и результат.

— Промес сейчас вернулся в «Спартак». Как оцените его игру? Нет ощущения, что у Квинси не все получается в «Спартаке» после возвращения?

— Да, Промес сейчас не играет так ярко, как в предыдущие годы. Может, из-за того, что у Квинси раньше были другие партнеры. Через него строилась вся атака. А сейчас все по-другому, другой «Спартак».

— А вы общаетесь с ним? Можете, например, как с Глушаковым, сходить в баньку?

— Мы в разных городах, еще не пересекались. Но если будет случай, то с удовольствием встречусь с Квинси. Это будет классно. Вспомнили бы наше спартаковское прошлое! Можно и в ту же баньку сходить вместе с Глушаковым и Квинси.

— С Денисом вы также дружите?

— Да, вот скоро отпуск. Планируем встретиться в Москве.

— У вас есть желание попробовать себя в политике?

— Если нужно помочь людям, то я делаю это исходя из своих возможностей. Это касается благотворительности. Я уже понимаю, куда дальше пойду.

— И куда же вы пойдете?

— После футбольной карьеры я хотел бы попробовать себя на тренерской, агентской или управляющей должности. Ну и конечно, планирую заниматься своими делами в бизнесе.

— То есть Дмитрий Комбаров без футбола уже никак?

— Я всю жизнь в футболе. В первую очередь футбол — удовольствие. Я понимаю все подводные камни этой игры, поэтому без него будет уже не то.

— Хоккеист Евгений Кузнецов говорил, что после завершения карьеры будет наслаждаться жизнью. У вас нет такого?

— У него есть основания так говорить. Но лично я не смогу без работы и движения. Тратить время впустую нет желания точно. Наоборот, хочу попробовать себя в чем-то новом, а не сидеть на месте ровно.

«В будущем сыграл бы за «Амкал». У них все на приколе, почему нет?»

— Недавно Глушаков заявил, что сыграет за «Амкал» в будущем. У вас нет такого желания?

— Все зависит от обстоятельств и от контрактных обязательств. Недавно Женя Фролов сыграл против них. У меня возможности сыграть не было, потому что был очень плотный график. Это было бы лишним.

— А после завершения карьеры?

— В будущем можно сыграть и за «Амкал». У них все на приколе и на шутках, поэтому почему нет?

— Вы любитель единоборств. Что думаете о словах Рамзана Кадырова про Хабиба, где он заявил, что Нурмагомедов — проект UFC?

— Недавно узнал эту новость. Не вникал в эту ситуацию, но выступать Хабибу с флагом или без — это его дело. Проект ли Хабиб UFC — я тоже не знаю.

— Шлеменко заявил, что Хабиб — проект его отца, а не UFC.

— Можно придумать много красивых фраз. Получается игра слов некая. У каждого свое мнение.

— С Хабибом еще общаетесь?

— Что-то уже давно не разговаривали и не пересекались.

— А вам удается уделять время кикбоксингу, как в детстве?

— С таким графиком, который у меня был, ничем другим невозможно заниматься, кроме футбола. Ну а так я слежу за новостями ММА.

«Мечтаю возглавить «Спартак». Всегда чувствовал теплое отношение болельщиков»

— Дмитрий, мы все понимаем, что конец карьеры не за горами. Если вернуть время назад, то чтобы вы себе сказали в 20-летнем возрасте?

— Если брать спортивную составляющую, то ничего бы не советовал и не менял. Я всегда отдавал себя на 100 процентов!

— Неужели нет такого, что вы бы поменяли?

— Оборачиваясь назад, я могу сказать, что бился всегда до конца! Никогда не убирал ноги и переживал за свою команду всей душой.

— Многие болельщики «Спартака» называют вас легендой клуба.

— Огромная благодарность им за все. Я всегда чувствовал их поддержку и теплое отношение к себе. Спасибо им большое!

— Вы хотите вернуться в «Спартак»?

— Конечно. Я мечтаю об этом. Не исключаю такой возможности. Если будет предложение — с удовольствием бы это сделал.

— В роли тренера?

— Да, но и не только. Я мечтаю возглавить «Спартак». Возможны и разные варианты. «Спартак» — это огромная семья и структура. Есть много должностей, на которых можно работать.