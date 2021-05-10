«Нужен ли «Спартаку» Витория?» Отвечают Горлукович, Хидиятуллин, Гаврилов, Ширко и Юран

Спартаковские ветераны оценивают работу Тедеско и рассуждают о его возможном преемнике.

Леонид Федун снова удивляет. На сей раз возможным появлением у руля его команды нового наставника, которому предстоит сменить горячего Тедеско. И вариант, что его место займет португалец Руй Витория, на сегодня наиболее вероятен. А пока кроме обсуждения вариантов финиша красно-белых во всю идут разговоры о приходе в их стан нового главного. Чье имя в Европе относят к категории тренеров местного значения, поскольку пока его наиболее значимыми успехами стали победы в чемпионате страны с «Бенфикой» и выигрыш чемпионата Саудовской Аравией с местным «Ан-Насром».

Так что мнения по поводу его появления в народной команде в большинстве своем осторожные. А потому «СЭ» решил поинтересоваться, что думают об этом ветераны «Спартака», чья объективность и тревога за судьбу клуба сомнений не вызывает.

1. Как восприняли новость о возможном приходе в «Спартак» Витории?

2. Что дала «Спартаку» работа, которую проделал Тедеско, и станет ли его уход потерей для клуба?

3. Кого бы вы хотели видеть во главе «Спартака» — россиянина или иностранца?

4. Кто из наших тренеров мог бы возглавить «Спартак», вернув ему ту мощь и характер, которыми он обладал в ваше время?

Вагиз Хидиятуллин (защитник, двукратный чемпион СССР)

1. Когда впервые услышал фамилию этого португальца, то понял, что я о нем ничего знаю. Скорее всего, ничего не знает о нашем футболе и он. Так что здесь мы в равных условиях. Хотя Витории наверняка рассказали о «Спартаке» и о том, какие задачи перед ним будут стоять. Судя по его биографии, большими победами он не избалован. А выигрыши даже на уровне национального чемпионата не могут служить определением его профессионального уровня. Хотя Николич приходил в «Локомотив» тоже темной лошадкой, а сейчас о нем говорят. Хочется надеяться, что-то же самое мы услышим и о Витории.

2. Работа Тедеско не прошла впустую. Сегодняшняя атака «Спартака» с Соболевым и Ларссоном одна из самых интересных в чемпионате. А вот с обороной еще предстоит повозиться. И для успехов в Европе Гапонов с Масловым еще сыроваты. Да и в средней линии нет того, кто мог бы вести игру. Ведь такие умельцы, как Гаврилов, в «Спартаке» всегда были. И их с восхищением вспоминают по сей день.

3. Хозяев клубов больше тянет к иностранцам в надежде на быстрый результат. Хотя порой необходимо элементарное терпение. Прояви его, гладишь «Спартак» побеждал бы с Эмери, который сейчас уже три раза выигрывал Лигу Европы. Но, повторяю, в частном клубе все решает хозяин, которому предлагают кандидатов. А это, как и в случае с Виторией, всегда лотерея.

4. Из российских специалистов интересно работает Леонид Слуцкий, чей «Рубин» на виду и игрой, и результатами. Видно, что в профессиональном отношении окреп Валерий Карпин. Правда, расставались с ним в «Спартаке» не совсем красиво. Ну, да это дело прошлое. Но второго Романцева среди российских тренеров, при всем к ним уважении, я не вижу.

Юрий Гаврилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Юрий Гаврилов (полузащитник, двукратный чемпион СССР, лучший бомбардир чемпионата СССР-1983)

1. Так же, как и Вагиз, я ни хорошего, ни плохого о кандидате в спартаковские наставники не слышал. Вот когда Скала приходил в «Спартак», то о нем все было известно — махина! Но так ничего и сумел сделать. Да и Эмери, о котором Хидиятуллин вспомнил, долго не протянул, а сейчас гремит в Европе. Так что, как говорится, поживем-увидим.

2. На мой взгляд, ничего в «Спартаке» серьезно не поменялось. Хотя видно, что Тедеско в работе и игре горел. Но о какой Европе можно говорить после 0:3 дома от «Уфы»?! Даже подумать страшно, что было бы, случись такое при Бескове?! Потому и не случалось!

3. Честно говоря, мне все равно, какой национальности будет тренер — хоть бурят! Лишь бы была игра с результатом, да болельщик счастлив.

4. Уже сколько было во главе «Спартака» россиян-спартаковцев — и Черчесов, и Карпин, и Аленичев. А больших побед не дождались. Еще Кононова приглашали. Эх, что говорить...

Александр Ширко (нападающий, шестикратный чемпион России)

1. Новый тренер — это всегда новые надежды. Руй Витория — не исключение. И здесь важны не столько бывшие заслуги, хотя и они играют свою роль, сколько умение найти общий язык с командой, игроками, стать в ней своим. Возможно, португалец пригласит для того, что бы быстрее разобраться на новом месте в помощники Сергея Юрана, поигравшего в свое время в его стране. А пока очередной эксперимент с надеждой на лучшее. Увы, но с этим «Спартак» живет уже много лет.

2. Тедеско в отличие от многих коллег-иностранцев удалось в «Спартаке» найти ключи к каждому из футболистов. И как грамотный дирижер, он умеет регулировать их настроение. Хотя лично мне то, как он ведет себя во время матчей, не нравится. «Спартак» всегда был выдержанной командой, которая выплескивала эмоции только на поле. Что касается игры, то, даже в сравнении с Кононовым, особых сдвигов в ней при Тедеско я не увидел. Слишком уж часты были перепады и срывы. И строилась она на мастерстве и готовности отдельных игроков. Потому отъезд Тедеско не считаю потерей.

3. Для меня не принципиально, кто поведет «Спартак» дальше. Главное — результат и игра. Все остальное за кадром.

4. Согласен с Олегом Ивановичем Романцевым, который говорит, что на сегодняшний день, Карпин созрел для того, что бы возглавить «Спартак». А те трудности, которые преодолевает его «Ростов» в нынешнем сезоне, не теряя своего лица, это подтверждают.

Сергей Горлукович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сергей Горлукович (защитник, трехкратный чемпион России, Олимпийский чемпион-1988)

1. Критерий квалификации тренера — его результаты. В этом плане Витория выглядит довольно скромно. Но, как известно, Леонид Арнольдович — человек рисковый и отчаянный. И уж если идти до конца, то надо ему пригласить Моуриньо, который сейчас разорит «Рому», а потом то же сделает со «Спартаком». Вот это будет ход! А вот Витория на это точно не способен. Так что удачи ему!

2. Если «Спартак» займет второе место, то Тедеско уедет домой героем. И вспоминать о нем будут только после провальных матчей «Спартака» в Лиге чемпионов (дай бог, чтобы он туда попал), где «Тамбова» с «Ротором» не будет. А вообще с таким бюджетом, какой Леонид Арнольдович не жалеет на клуб, «Спартак» должен бороться только за золото и место в Лиге чемпионов, которые обязан добывать каждый сезон.

3. Я вижу в этой роли только иностранца. И только потому, что в его тренерские дела никто не будет лезть, как было при Каррере, а сейчас при Тедеско. И чего не было при Карпине или Аленичеве.

4. Я точно за это дело не возьмусь (смеется). А Романцеву пока врачи не позволят. Но я уверен, что если Олег Иванович наберет форму, то он еще себя покажет!

Сергей Юран (нападающий, чемпион России, чемпион Португалии в составе «Бенфики» и «Порту»)

1. Стараюсь вспомнить, где могли пересекаться в Португалии с Виторией наши пути-дороги, когда выступал за «Бенфику» и «Порту». Возможно, даже и на поле встречались. Но как игрока я его не запомнил. А тренерская репутация его поднялась после нескольких побед в чемпионате с «Бенфикой». Но стоило ему оступиться, и все хорошее тут же было забыто. Пришлось ехать в Саудовскую Аравию. Приглашение в «Спартак» — это вызов. И в Португалии с уважением относятся к этому клубу еще со времен Романцева. Почему он появился в списке кандидатов, где ожидалось увидеть людей с более громкими именами, загадка от селекционной службы «Спартака». Но если сделка состоится, то агента Витории можно будет поздравить — такого контракта ему бы дома никто не предложил. И говорить сейчас о том, каких результатов ждать от прихода Витории, так же бессмысленно, как обсуждать майскую погоду в следующем году. Как обычно говорят в таких случаях — поживем-увидим.

2. Считаю, что в целом Тедеско справился со своей задачей в «Спартаке» достаточно профессионально. Возможно, ответы на все вопросы мог бы дать следующий сезон, но вмешались обстоятельства. А может это был стратегический ход немецкого тренера с целью поднять свои акции на родине?

3. Всегда говорил, что если делать ставку на тренера-иностранца, то это должен быть специалист уровня Хиддинка или Адвоката. Сейчас все говорят о некоем феномене Николича. Но не будем забывать, что он приходил не на пустое место. И 1:6 от «Зенита» — звонок о том, что не все так ладно в его хозяйстве. Но это частный случай, который лишь напоминает, что в большом футболе, как говаривал Олег Иванович в «Спартаке», надо жить одним днем.

4. Наверное, не буду оригинален, если из наших тренеров назову Слуцкого, Карпина и Черчесова, обладающих не только большим опытом, но и верой в себя. Что они продолжают подтверждать, идя своей дорогой. А Витории, если у него все срастется, пожелаю удачи в нашем «Спартаке».