Женя Спиряков с YouTube-канала Gloves N' Kit вышел на поле в товарищеском матче «Урала» на сборах в ОАЭ. Он и тренер вратарей клуба Андрей Шпилев рассказали об этом событии «СЭ».

Дебют

Российский футбол консервативен — во многих клубах тренировочный процесс не меняется годами, новые технологии внедряются медленно. То же самое касается и соцсетей, и так называемых «новых медиа», и видеоблогеров. В сознании старшего поколения слово «блогер» — синоним пустякового развлечения. Почему-то многие до сих пор считают, что блогеры лишь сжигают время и совсем не способны зарабатывать.

Евгений Спиряков. Фото Из личного архива Евгения Спирякова

Правда, отношение к ним меняется, и, к примеру, в музыкальной индустрии уже никого не удивить успешным и богатым блогером. Но в футболе все двигается со скрипом — «Амкал» и «Сахалинец» остаются уникальными проектами, которые все еще косвенно связаны с профессиональным футболом.

«Урал» и YouTube-блогер Евгений Спиряков на наших глазах совершают прорыв. В январе клуб взял Женю на полноценный сбор в ОАЭ, а в минувшее воскресенье голкипер-любитель дебютировал за профессиональный клуб в товарищеском матче с местной «Ливой». Показательно, что новость не вызвала широкий резонанс, хотя она нерядовая. Даже «Урал» в своем паблике ВКонтакте мельком упомянул об этом в материале о матче: «Игровое время тренерский штаб предоставил футболистам, которые получают меньше практики, а также новичкам и игрокам на просмотре. В их числе был и известный видеоблогер Евгений Спиряков, который также поучаствовал в матче, сменив в воротах «Урала» на 77-й минуте Давыда Алексеева».

Важно добавить, что екатеринбуржский клуб не пропустил: Спиряков вышел на поле при счете 2:1, те же цифры сохранились на табло и после финального свистка.

Кто он

Спиряков — 27-летний видеоблогер, у которого есть собственный YouTube-канал Gloves N' Kit (613 тысяч подписчиков). Женя давно играет в футбол, защищает ворота «Амкала», а в своих роликах делает упор на нюансы вратарского мастерства — показывает тренировки, упражнения, рассказывает о технике, о психологии голкиперов. Конечно, устраивает челленджи, то есть мини-соревнования с наказаниями за поражение или вознаграждениями за победу. В них на канале Gloves N' Kit участвовали, в частности, топ-голкиперы премьер-лиги — Александр Максименко, Матвей Сафонов и Михаил Кержаков.

В прошлом году Спиряков запустил проект «Стать футболистом», важной частью которого стали тренировки на сборах с «Уралом». На канале уже есть ролики со сборов в ОАЭ, из которых видно: Спиряков занимается без ограничений вместе с основными голкиперами команды, выполняет все задания и даже получает наказания. В одном эпизоде Евгения заставляют отжаться пять раз за неправильное выполнение упражнения.

После дебюта в контрольной игре Женя и тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилев рассказали «СЭ» о том, как пришла идея устроить революцию в российском футболе.

Евгений Спиряков (слева). Фото Из личного архива Евгения Спирякова

Идея

Спиряков: «Это мой первый полноценный сбор с «Уралом». Год назад я тоже работал с командой, но лишь восемь или девять дней, а сейчас — от начала до конца. Мы давно общаемся с Андреем Владиславовичем Шпилевым, я приезжал в Екатеринбург, тренировался на стадионе клуба. Еще тогда мы с ним решили, что надо продолжить совместную деятельность, пришла идея поработать с командой на сборах. Я очень давно слежу за тем, как клубы освещают сборы. И мне всегда казалось, что они показывают очень мало, хотя там много всего интересного. Многие ошибочно думают, что для футболистов сборы — это чуть ли не отпуск. А мне хотелось продемонстрировать, насколько эта работа велика. Уже тогда я понимал, что будет интересно и мне, и зрителям».

Шпилев: «Полтора года назад я зарегистрировался в соцсетях, стал в них показывать тренировки вратарей. Не раз ездил в Европу на стажировку и был приятно удивлен тем, как меня тепло принимали, как подробно все рассказывали. В какой-то момент мне написал Женя с просьбой приехать на тренировку. Я позитивно отреагировал на это, так как уже тогда понимал важность соцсетей в современном мире. Считаю, что приезд Жени — прорыв, шаг к развитию клуба».

Реакция команды

Спиряков: «Пробиться даже на тренировку команды РПЛ — целая история. Я был в «Тамбове», «Урале», «Ростове» — и все. Здесь очень важно, насколько хороший контакт у тебя с тренером вратарей, и в данном случае контакт максимальный, поэтому напрашивался на сбор именно к «Уралу». Если связи нет, на сборах всем приходится привыкать. Год назад было гораздо тяжелее, так как для футболистов «Урала» это новый опыт, а главный тренер (на тот момент — Дмитрий Парфенов. — Прим. Г.Ч.) вообще не был готов к блогерам. Мы старались адаптироваться к порядкам и не мешать тренировочному процессу. Футболисты тогда присматривались ко мне, некоторые спрашивали про YouTube, а в этом году уже привыкли, да и представили меня команде иначе. Я чувствую себя своим, тренерский штаб ко мне по-другому относится. В общем, все сейчас спокойно воспринимают, что за мной постоянно бегает камера».

Евгений Спиряков. Фото Из личного архива Евгения Спирякова

Шпилев: «Год назад мы пошли на нестандартный шаг, когда взяли Женю на сбор. Первое время это вызывало негодование. Но сейчас все относятся к Спирякову положительно — он с нами и на поле, и в отеле. Ребята с ним общаются, ему комфортно, нет никакой дистанции. И нельзя забывать о том, что у Жени есть базовые футбольные знания — парень прошел школу московского «Торпедо».

Отдельно отмечу, что присутствие Жени поднимает уровень остальных вратарей. Он работает с такой самоотдачей, которая есть не у всех профессионалов. Женя попал в профессиональный клуб, и заметно, как ценит каждую секунду тренировок. Это выливается в то, что и сам Спиряков набирает форму, и вратари, с которыми он работает. У голкиперов же в подсознании сидит: «Я не должен уступать этому вратарю, ведь он непрофессионал». Я еще в прошлом году заметил сдвиг среди молодых вратарей, в компании с которыми тренировался Женя. На мой взгляд, это положительно повлияло на их уровень".

Перед матчем

Спиряков: «Перед сборами мы обсуждали, смогу ли я выйти в какой-либо игре. Изначально мы предполагали, что это случится в спарринге с «Краснодаром-2», но я так и не появился на поле. Зато после той встречи я впервые принял участие в двусторонке на тренировке, полноценно поработал, а на следующий день мне сказали: «Ты в заявке». Взял форму, которую специально для меня подготовили. Конечно, волновался, был мандраж. Но не до такой степени, что тряслись руки. Я давно уже научился справляться с волнением. Есть техники дыхания, которые помогают над этим работать».

Шпилев: «Еще год назад была идея выпустить Женю на поле, но обстоятельства помешали. А на этих сборах он так усердно трудится, что ни у кого не было сомнений: ему можно доверить место в заявке. Да, счет был 2:1 в нашу пользу, преимущество — небольшим. Но своим усердием и старанием Женя заслужил, чтобы мы выпустили его, пусть и на 15 минут. Он убедил весь тренерский штаб в том, что способен выйти на газон даже при таком счете. Все были уверены: Спиряков сыграет надежно».

Исторические 15 минут

Спиряков: «Главной задачей для меня было не замолчать от волнения и не прижаться к своим воротам. Это мне удалось. Моментов у соперника возникало совсем немного, но они все-таки создавались — убедиться в этом можно у меня на канале. Я остался доволен тем, что выполнил установки и не пропустил. Счет 2:1 сохранился. Тренеры похвалили за то, что играл высоко, что грамотно подсказывал защитникам. Здорово, что благодарили именно за те моменты, за которые больше всего переживал. Это здорово. Я безумно благодарен «Уралу».

Евгений Спиряков. Фото Из личного архива Евгения Спирякова

Шпилев: «Женя вышел сконцентрированным, сыграл уверенно, руководил обороной, качественно выполнял все технические элементы, делал передачи ногами, открывался под пас. Отлично действовал в самом сложном моменте: соперник атаковал по флангу, последовал кросс, но Женя занял ту позицию, которая позволила ему и прикрывать ворота, и выходить на перехват, что он и сделал. Я рад тому, что Женя применил наработки наших тренировок в игровом эпизоде. Считаю, провел свой отрезок на высоком уровне».

Блогеры в профессиональном футболе — есть ли будущее?

Спиряков: «Не думаю, что эта тема станет постоянной. Российские клубы по-прежнему довольно закрыты. И на тренировку попасть, и даже снять челлендж — целая история. Сомневаюсь, что многие команды станут к такому открыты в ближайшее время. Но, думаю, когда-нибудь блогер сможет подписать профессиональный контракт. Цель моего проекта — как раз заключить договор. Что получится? Поживем — увидим».