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Историческое событие в нашем футболе — за клуб РПЛ впервые сыграл блогер

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 16:00
Евгений Спиряков. Фото Из личного архива Евгения Спирякова Евгений Спиряков. Фото Из личного архива Евгения Спирякова Евгений Спиряков (слева). Фото Из личного архива Евгения Спирякова Евгений Спиряков. Фото Из личного архива Евгения Спирякова Евгений Спиряков. Фото Из личного архива Евгения Спирякова
Евгений Спиряков. Фото Из личного архива Евгения Спирякова
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Женя Спиряков с YouTube-канала Gloves N' Kit вышел на поле в товарищеском матче «Урала» на сборах в ОАЭ. Он и тренер вратарей клуба Андрей Шпилев рассказали об этом событии «СЭ».

Дебют

Российский футбол консервативен — во многих клубах тренировочный процесс не меняется годами, новые технологии внедряются медленно. То же самое касается и соцсетей, и так называемых «новых медиа», и видеоблогеров. В сознании старшего поколения слово «блогер» — синоним пустякового развлечения. Почему-то многие до сих пор считают, что блогеры лишь сжигают время и совсем не способны зарабатывать.

Евгений Спиряков.
Евгений Спиряков. Фото Из личного архива Евгения Спирякова

Правда, отношение к ним меняется, и, к примеру, в музыкальной индустрии уже никого не удивить успешным и богатым блогером. Но в футболе все двигается со скрипом — «Амкал» и «Сахалинец» остаются уникальными проектами, которые все еще косвенно связаны с профессиональным футболом.

«Урал» и YouTube-блогер Евгений Спиряков на наших глазах совершают прорыв. В январе клуб взял Женю на полноценный сбор в ОАЭ, а в минувшее воскресенье голкипер-любитель дебютировал за профессиональный клуб в товарищеском матче с местной «Ливой». Показательно, что новость не вызвала широкий резонанс, хотя она нерядовая. Даже «Урал» в своем паблике ВКонтакте мельком упомянул об этом в материале о матче: «Игровое время тренерский штаб предоставил футболистам, которые получают меньше практики, а также новичкам и игрокам на просмотре. В их числе был и известный видеоблогер Евгений Спиряков, который также поучаствовал в матче, сменив в воротах «Урала» на 77-й минуте Давыда Алексеева».

Важно добавить, что екатеринбуржский клуб не пропустил: Спиряков вышел на поле при счете 2:1, те же цифры сохранились на табло и после финального свистка.

Кто он

Спиряков — 27-летний видеоблогер, у которого есть собственный YouTube-канал Gloves N' Kit (613 тысяч подписчиков). Женя давно играет в футбол, защищает ворота «Амкала», а в своих роликах делает упор на нюансы вратарского мастерства — показывает тренировки, упражнения, рассказывает о технике, о психологии голкиперов. Конечно, устраивает челленджи, то есть мини-соревнования с наказаниями за поражение или вознаграждениями за победу. В них на канале Gloves N' Kit участвовали, в частности, топ-голкиперы премьер-лиги — Александр Максименко, Матвей Сафонов и Михаил Кержаков.

В прошлом году Спиряков запустил проект «Стать футболистом», важной частью которого стали тренировки на сборах с «Уралом». На канале уже есть ролики со сборов в ОАЭ, из которых видно: Спиряков занимается без ограничений вместе с основными голкиперами команды, выполняет все задания и даже получает наказания. В одном эпизоде Евгения заставляют отжаться пять раз за неправильное выполнение упражнения.

После дебюта в контрольной игре Женя и тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилев рассказали «СЭ» о том, как пришла идея устроить революцию в российском футболе.

Евгений Спиряков (слева).
Евгений Спиряков (слева). Фото Из личного архива Евгения Спирякова

Идея

Спиряков: «Это мой первый полноценный сбор с «Уралом». Год назад я тоже работал с командой, но лишь восемь или девять дней, а сейчас — от начала до конца. Мы давно общаемся с Андреем Владиславовичем Шпилевым, я приезжал в Екатеринбург, тренировался на стадионе клуба. Еще тогда мы с ним решили, что надо продолжить совместную деятельность, пришла идея поработать с командой на сборах. Я очень давно слежу за тем, как клубы освещают сборы. И мне всегда казалось, что они показывают очень мало, хотя там много всего интересного. Многие ошибочно думают, что для футболистов сборы — это чуть ли не отпуск. А мне хотелось продемонстрировать, насколько эта работа велика. Уже тогда я понимал, что будет интересно и мне, и зрителям».

Шпилев: «Полтора года назад я зарегистрировался в соцсетях, стал в них показывать тренировки вратарей. Не раз ездил в Европу на стажировку и был приятно удивлен тем, как меня тепло принимали, как подробно все рассказывали. В какой-то момент мне написал Женя с просьбой приехать на тренировку. Я позитивно отреагировал на это, так как уже тогда понимал важность соцсетей в современном мире. Считаю, что приезд Жени — прорыв, шаг к развитию клуба».

Реакция команды

Спиряков: «Пробиться даже на тренировку команды РПЛ — целая история. Я был в «Тамбове», «Урале», «Ростове» — и все. Здесь очень важно, насколько хороший контакт у тебя с тренером вратарей, и в данном случае контакт максимальный, поэтому напрашивался на сбор именно к «Уралу». Если связи нет, на сборах всем приходится привыкать. Год назад было гораздо тяжелее, так как для футболистов «Урала» это новый опыт, а главный тренер (на тот момент — Дмитрий Парфенов. — Прим. Г.Ч.) вообще не был готов к блогерам. Мы старались адаптироваться к порядкам и не мешать тренировочному процессу. Футболисты тогда присматривались ко мне, некоторые спрашивали про YouTube, а в этом году уже привыкли, да и представили меня команде иначе. Я чувствую себя своим, тренерский штаб ко мне по-другому относится. В общем, все сейчас спокойно воспринимают, что за мной постоянно бегает камера».

Евгений Спиряков.
Евгений Спиряков. Фото Из личного архива Евгения Спирякова

Шпилев: «Год назад мы пошли на нестандартный шаг, когда взяли Женю на сбор. Первое время это вызывало негодование. Но сейчас все относятся к Спирякову положительно — он с нами и на поле, и в отеле. Ребята с ним общаются, ему комфортно, нет никакой дистанции. И нельзя забывать о том, что у Жени есть базовые футбольные знания — парень прошел школу московского «Торпедо».

Отдельно отмечу, что присутствие Жени поднимает уровень остальных вратарей. Он работает с такой самоотдачей, которая есть не у всех профессионалов. Женя попал в профессиональный клуб, и заметно, как ценит каждую секунду тренировок. Это выливается в то, что и сам Спиряков набирает форму, и вратари, с которыми он работает. У голкиперов же в подсознании сидит: «Я не должен уступать этому вратарю, ведь он непрофессионал». Я еще в прошлом году заметил сдвиг среди молодых вратарей, в компании с которыми тренировался Женя. На мой взгляд, это положительно повлияло на их уровень".

Перед матчем

Спиряков: «Перед сборами мы обсуждали, смогу ли я выйти в какой-либо игре. Изначально мы предполагали, что это случится в спарринге с «Краснодаром-2», но я так и не появился на поле. Зато после той встречи я впервые принял участие в двусторонке на тренировке, полноценно поработал, а на следующий день мне сказали: «Ты в заявке». Взял форму, которую специально для меня подготовили. Конечно, волновался, был мандраж. Но не до такой степени, что тряслись руки. Я давно уже научился справляться с волнением. Есть техники дыхания, которые помогают над этим работать».

Шпилев: «Еще год назад была идея выпустить Женю на поле, но обстоятельства помешали. А на этих сборах он так усердно трудится, что ни у кого не было сомнений: ему можно доверить место в заявке. Да, счет был 2:1 в нашу пользу, преимущество — небольшим. Но своим усердием и старанием Женя заслужил, чтобы мы выпустили его, пусть и на 15 минут. Он убедил весь тренерский штаб в том, что способен выйти на газон даже при таком счете. Все были уверены: Спиряков сыграет надежно».

Исторические 15 минут

Спиряков: «Главной задачей для меня было не замолчать от волнения и не прижаться к своим воротам. Это мне удалось. Моментов у соперника возникало совсем немного, но они все-таки создавались — убедиться в этом можно у меня на канале. Я остался доволен тем, что выполнил установки и не пропустил. Счет 2:1 сохранился. Тренеры похвалили за то, что играл высоко, что грамотно подсказывал защитникам. Здорово, что благодарили именно за те моменты, за которые больше всего переживал. Это здорово. Я безумно благодарен «Уралу».

Евгений Спиряков.
Евгений Спиряков. Фото Из личного архива Евгения Спирякова

Шпилев: «Женя вышел сконцентрированным, сыграл уверенно, руководил обороной, качественно выполнял все технические элементы, делал передачи ногами, открывался под пас. Отлично действовал в самом сложном моменте: соперник атаковал по флангу, последовал кросс, но Женя занял ту позицию, которая позволила ему и прикрывать ворота, и выходить на перехват, что он и сделал. Я рад тому, что Женя применил наработки наших тренировок в игровом эпизоде. Считаю, провел свой отрезок на высоком уровне».

Блогеры в профессиональном футболе — есть ли будущее?

Спиряков: «Не думаю, что эта тема станет постоянной. Российские клубы по-прежнему довольно закрыты. И на тренировку попасть, и даже снять челлендж — целая история. Сомневаюсь, что многие команды станут к такому открыты в ближайшее время. Но, думаю, когда-нибудь блогер сможет подписать профессиональный контракт. Цель моего проекта — как раз заключить договор. Что получится? Поживем — увидим».

Шпилев: «Спорт высших достижений не подразумевает экспериментов в официальных матчах. Но соцсети сейчас невероятно популярны, и в ближайшее время в мире что-то изменится, какое-то революционное событие произойдет. Клубам важно работать в этом направлении. «Урал» уже пошел дальше и пригласил к себе популярного западного блогера Майкла Болвина, у которого полмиллиона подписчиков TikTok. Он, как и Женя, не смог реализовать себя в профессиональном спорте, но благодаря популярности имеет возможность приехать на стажировки в разные клубы и недавно приехал к нам в Дубай. У нас в стране относятся с какой-то настороженностью к самому определению «блогер». Но соцсети и телевидение сейчас примерно на одном уровне. Каждый блогер — это как отдельный телеканал. Подписчики — это как его рейтинг. Поэтому такие проекты популяризируют футбол, а в данном случае — вратарское мастерство».

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