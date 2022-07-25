У Слуцкого проблемы. «Шинник» Евсеева восхитителен. Кононов громит «Краснодар-2»

Обзор ярких событий второго тура первой лиги.

Слуцкий: «Играть в манеже в июле... Гиперстранно»

В первом туре «Рубин» оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, отрезками команда Леонида Слуцкого смотрелась мощно, прежде всего за счет креатива со стороны Зотова, Иванова и напора Фамейе. Но с другой, в первом тайме «Родина» перехватывала инициативу и вполне могла забить, если бы не прекрасная игра в воротах Медведева, на днях вернувшегося в «Ростов». Казанцы открыли счет с пенальти, который ЭСК потом признала ошибочным, и после перерыва довели дело до победы.

Теперь «Рубину» нужно было подтвердить реноме главного фаворита сезона в гостевом поединке с «Енисеем», который в межсезонье понес серьезные кадровые потери. Вадим Гаранин ушел на повышение — в «Сочи», правый защитник Бевеев перебрался в «Урал», а, пожалуй, лучший полузащитник первой лиги Зотов — как раз таки в «Рубин».

Матч проходил в манеже.

— Мне кажется, если у нас огромные требования даже к стадионам для межрегиональной Юношеской футбольной лиги — и качество полей, и все прочее, — то в июле месяце играть в манеже... Я и до игры говорил, что, по мне, это гиперстранно, — заметил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

У Леонида Викторовича имелся зуб на «львов», которые громко выбили его команду из Кубка России в прошлом сезоне (1:3).

Тем не менее в первые полчаса очной встречи красноярцы практически ничего не позволили гостям создать у своих ворот. А сами ужалили уже на 5-й минуте. Глушков здорово закручивал мяч в дальний угол из-за пределов штрафной — Дюпин сыграл выше всяких похвал! И почти тут же Воронин с левой ноги пальнул рядом со штангой.

Казанцы старались играть в контроль, красноярцы уповали на быстрые контратаки, которые доставляли немало хлопот соперникам.

А на 16-й минуте хозяева образцово разыграли стандарт. Воронин подал со штрафного, Кичин затылком перевел мяч на дальнюю штангу, где забытый Самошниковым Бардыбахин пробил под перекладину. 1:0.

Через 10 минут положение «Рубина» стало близким к критическому. Глушков оставил не у дел Иванова, прокинув мяч ему между ног, и зарядил в ближнюю «девятку» — без шансов для Дюпина. Красота!

Впрочем, Казань быстро вернулась в игру. Умница Зотов передал «привет» своему бывшему клубу, вырезав великолепную передачу на Бакаева, который с лета неотразимо пробил в правый от себя угол. Антипин дотянулся, но не выручил.

В перерыве Слуцкий заменил Муллина на Лисаковича, но белорусский форвард, которого после судьбоносного матча с «Уфой» некоторые болельщики начали называть человеком-селфи, ничем не запомнился. Зато Кабутов решился на выстрел метров с 30 и не прогадал. Антипин запоздал с прыжком — 2:2.

«Енисей» — «Рубин» — 3:2. ФК «Рубин»

«Рубин» явно прибавил, включил высокий прессинг и не позволял «Енисею» свободно выходить из обороны за счет коротких и средних передач. Впрочем, на один выпад хозяева сподобились, заработав угловой. Последовала подача на ближнюю штангу, удар Воронина, рикошет от Иванова — гол!

В третий раз «Рубин» уже не взорвался. Наоборот, красноярцы могли уходить в отрыв, если бы не действия Мартыновича в обороне, который сначала нейтрализовал Окладникова, а затем лучшего игрока встречи Глушкова.

Однако на 85-й минуте и белорус был бессилен. Окладников вывел Арустамяна один на один с Дюпиным — новичок «львов» не переиграл голкипера.

В компенсированное время «Рубин», получив численное большинство, сбился на забросы на Фамейе, но тот не слишком удачно цеплялся за мячи. Дюпин прибежал на угловой и имел неплохой шанс спасти матч — мяч прошел мимо створа.

Финальный свисток возвестил о первом поражении команды Слуцкого в сезоне. «Енисей» был конкретнее в атаке. Так являются ли казанцы безоговорочными фаворитами сезона?

— Пока приспосабливались к условиям, уже было 0:2, — так прокомментировал поражение своей команды Слуцкий. — После этого выровняли игру и вправе были надеяться, что уже сможем дожать по ходу второго тайма. Но, к сожалению, стандарт соперник реализовал, а мы не использовали возможности, которые у нас были. У нас еще оставалось достаточно времени после третьего пропущенного мяча, чтобы забить как минимум один мяч. Понятно, что соперник уже оборонялся глубоким вторым номером, сложно было комбинационно вскрывать его, поэтому была сделана ставка на фланговые передачи и забросы в линию атаки. С этой целью и вышел Саплинов. Считаю, что пару раз были достаточно близки, но, повторюсь, очень сложно, непривычно и необычно.

Галоян — в нокауте, мяч — в воротах

«Алания» привыкает жить без Спартака Гогниева. При новом наставнике Зауре Тедееве владикавказцы стали более рациональными, прагматичными. Уже нет той безбашенной, фееричной атаки, зато и провалов сзади особо не наблюдается.

«Родина» понравилась в стартовом туре против «Рубина» (0:2). Команда у Дмитрия Парфенова дерзкая, не признающая авторитетов, способная быстро укусить соперника. Вот и в поединке против «барсов» москвичи бодро смотрелись в дебюте, создали пару опасных моментов. Самый реальный был у Голдобина, который бил из пределов штрафной, — Солдатенко среагировал.

К середине тайма гости перехватили инициативу, стреляя по воротам Сангаре преимущественно со средней дистанции. Одна такая попытка привела к голу. Галоян убежал от опекуна и пробил метров с 18. Машуков вовремя подставил ногу, мяч изменил направление, и двинувшийся уже в другой угол голкипер хозяев оказался отыгранным. 0:1.

Во втором тайме игроки «Алании» дважды получили по лицу. В первом случае Клещенко в верховой борьбе попал локтем в голову Бутаеву — рассек ему щеку и увидел перед собой красную карточку. Во втором — Сангаре, пытаясь вынести мяч под прессингом, попал в лицо Галояну. Новичок «Алании» оказался в нокауте, а мяч от его головы... залетел в ворота. Довольно курьезный гол — 0:2.

В компенсированное время команды обменялись мячами — 1:3.

«Алания» набирает четыре очка в двух матчах, «Родина» терпит второе поражение кряду.

Евсеев: «В перерыве чуть-чуть пошумели»

«Шинник» был безнадежен уже к 10-й минуте гостевого матча с «Акроном», пропустив два мяча. До конца первого тайма ярославцы смогли соорудить лишь один полумомент. В перерыве Вадим Евсеев, видимо, сказал «пару ласковых» своим подопечным и решил выпустить на поле Грузнова, который стал главным героем встречи. Именно он возродил интригу, головой протолкнув мяч мимо Волкова, — 1:2. Через шесть минут Семенов ударом с лета поразил левый от себя угол. 2:2.

А дальше игра пошла на встречных курсах, с обилием моментов. «Шинник» выглядел предпочтительнее. Уже в компенсированное время Грузнов откликнулся на навес с фланга и ударом головой вколотил мяч под перекладину. Не сдерживая эмоций, Илья сорвал с себя футболку и увидел перед собой вторую желтую карточку. Что ж, ради таких головой можно и удалиться. Сумасшедшая победа! Евсееву удалось то, что не получилось у Слуцкого.

«Акрон», которого причисляли к фаворитам сезона, после неудачи в игре с «Волгарем» теперь проигрывает «Шиннику».

— Что сказали игрокам в перерыве? — вопрос Евсееву на пресс-конференции.

— Был небольшой нагоняй. Чуть-чуть пошумели. Рассказали ребятам, как нужно перестроиться. Просто когда пропускали, у нас были разрывы, которыми пользовался соперник. Оставались три в три. Сделали замены, и они все сработали.

— Накажете Грузнова за нелепое удаление?

— Ну... За что его удалили?

— Вторая желтая. Снял майку после гола.

— По-моему, он ее не до конца снял. С руки еще не снял, потом надел. Это эмоции, без которых футбол невозможен. Парень переживает, хочет играть, давать результат. Вырвали такую игру... В принципе, Гангапшев мог забивать раньше и снимать все вопросы. Во втором тайме мы добавили, бежали вперед. Были моменты. Штанги, вратарь у них вытаскивал. В целом всеми ребятами в атаке я доволен.

«Краснодар-2» — «Арсенал» — 0:3. ФК «Арсенал» (Тула)

Кононов разгромил «Краснодар-2»

Все-таки увлекательно наблюдать за действиями на поле «Краснодара-2». Молодые «быки» верны философии клуба Сергея Галицкого и стараются играть в атаку, невзирая на статус соперника. В первом тайме домашней встречи против тульского «Арсенала» Олега Кононова южане доминировали, отрезками не давая «оружейникам» поднять головы. Черно-зеленые все делали эффектно. Так, однажды Апеков не дал мячу уйти в аут благодаря каратистскому приему в стиле Брюс Ли. Да и по опасным моментам хозяева превосходили туляков. Халназаров выводил Жилкина на ударную позицию, но Левашов выручил, а с добивания крайний защитник зарядил выше цели. Под занавес тайма уже сам Халназаров как клюшку подставлял ногу после удара партнера, но голкипер гостей сыграл здорово.

Больше шансов отличиться в этой встрече Халназарову не представилось. В начале второго тайма он был удален с поля. Арбитр Владимир Сельдяков показал ему вторую желтую карточку, посчитав, что атакующий хавбек намеренно наступил на ногу Григалаве. Чуть позже рефери не поставил пенальти в ворота гостей. По его мнению, толчок Григалавы в спину Попову был не слишком акцентированным.

«Арсенал» вышел вперед благодаря стандарту. Автор двух голевых передач в первом туре Ткачев на сей раз отличился сам. Опытный хавбек аккуратно, как рукой, перекинул «стенку», а Акгацев почему-то в том эпизоде действовал нерешительно.

Подопечные Кононова начали действовать по счету, поджидая свои моменты. И дождались. На 78-й минуте Луценко бильярдным ударом поразил дальний угол. А непосредственно перед финальным свистком гостям удалась классная трехходовка Луценко (пас пяткой!) — Ставпец — Панченко. 0:3.

«Краснодар-2» не заслуживал разгромного поражения, но опыт есть опыт. Судьбу матча вновь решили тульские «зубры». Кононов идет по дистанции без потерь.