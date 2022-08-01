КАМАЗ — лидер, Кононова притормозили, Игнашевич не переиграл Евсеева, Хабаровск — на дне

Обзор третьего тура первой лиги.

Кононов: «Четыре удара по воротам в домашней игре — очень мало!»

В первых двух турах турнира самое сильное впечатление произвели опытные игроки тульского «Арсенала». Ткачев, Панченко, Луценко сначала разобрались с крепким «СКА-Хабаровском», а затем, отбившись до перерыва, забили три мяча дерзкому «Краснодару-2».

Двое из троих вышеназванных организовали ответный гол туляков и во встрече с «Акроном». Трехходовка вышла на загляденье. Алиев тонкой передачей нашел в штрафной Панченко, тот откатил назад на Ткачева, который в касание с левой ноги пробил в дальний угол. Панченко и Ткачев в трех турах набрали по четвре балла по системе «гол плюс пас».

При этом команда Олега Кононова, пожалуй, должна быть довольна ничьей. За 15 минут до финального свистка гости получили право на пенальти. Мяч попал в руку Серикова, и опорник увидел перед собой вторую желтую карточку. Двойное наказание. Левашов угадал направление удара Песегова, но спасать команду ему не пришлось. Мяч попал в штангу.

«Оружейники», надо отдать им должное, не стали играть в меньшинстве на удержание счета, лезли вперед. Однажды Большаков решился на удар со штрафного с приличной дистанции: перебросил «стенку», но Волков грамотно выбрал позицию и угрозу спокойно отвел.

Финальный свисток возвестил о том, что «Арсенал» впервые в сезоне потерял очки, а «Акрон», напротив, набрал.

— Сложная игра, — признал Кононов на пресс-конференции. — Нам нужно было, конечно, играть смелее. Особенно в первые минуты. В перерыве поговорили на эту тему с ребятами. Четыре удара по воротам в домашнем матче — это очень мало! Над этим нам надо работать. У нас новая команда, мы только строимся, находим себя. Прогресс виден. Я не сторонник того, чтобы просто бить вперед: нам нужно искать зоны и быстро переходить из обороны в атаку. Не удавались нам сегодня «стандарты», а соперник как раз удивил розыгрышем, с которого забил.

Кто ждал от КАМАЗа девять очков в трех играх?! В «Кубани» экономят на всем

После третьего тура определился единоличный лидер турнира. Если такая ставка существовала в природе, интересно, какой коэффициент букмекеры давали на то, что после трех матчей в активе КАМАЗа будет девять очков? В районе 100?

Одолев крепкие «Нефтехимик» и «СКА-Хабаровск», челнинцы теперь огорчили на выезде колючую «Кубань» Роберта Евдокимова.

Краснодарцы были ближе к голу — гостей дважды после перерыва спас Мамин. Героем встречи стал новичок КАМАЗа Бабаев. Воспользовавшись падением Кубышкина, воспитанник московского «Спартака» избежал подката Хомухи и катнул мяч между двумя защитниками — в правый угол ворот Нестеренко. 0:1.

Кубышкину, похоже, теперь здорово достанется от тренера.

— Выходить на поле и поскальзываться в ненужный момент — это непрофессионализм, — сказал Евдокимов после игры. — Ладно, бы была тактическая ошибка, единоборство проиграл или еще что-то, а тут просто подарил мяч. Это не дело! Конечно, будем разбираться. Тем более что к этому футболисту у меня очень много претензий.

Также Роберт Геннадьевич прошелся и по судейству, и по политике своего клуба.

— В первом тайме Чуханов забил чистый гол — его не засчитали. Про судейство в первых трех турах вообще ничего не хочется говорить. Все свистки в одну сторону. Ауты, штрафные... Но в целом все закономерно. Потому что так не бывает, что команда и тренерский штаб чего-то хотят, а поддержки нет. В этом плане нам очень сложно. У нас экономия. Премии урезают, не можем взять нужное количество футболистов на выезд. Во всем экономия! Питание, проживание, перелеты... Отсюда, наверное, и результат. Не бывает так, что цели и задачи ставятся, а выполняют их не все.

Хабаровск: три поражения в трех матчах

«СКА-Хабаровск» после двух поражений горел желанием набрать первые очки в сезоне. В «домашнем» матче (игра проходила в Казани, так как поле в Хабаровске пока не готово) команда Романа Шаронова принимала молодых «быков». Армейцы могли открывать счет на 27-й минуте, когда после передачи Климова с фланга Турсунов, опередивший защитника, не попал в ближний верхний угол. И практически тут же Алейников ударом со средней дистанции едва не забил свой четвертый гол в турнире — мяч пролетел рядом со штангой.

В составе гостей выделялся Ндука. Не исключено, что по ходу сезона мы увидим этого нигерийца в первой команде. Африканец и в отборе преуспел, и в созидании был неплох. Прежде всего в глаза бросались его скорость, резкий рывок с места.

Сразу после перерыва гости могли выходить вперед, но Сугробов справился со сложнейшим ударом Ознобихина, а затем не дал Самко добить мяч в сетку. Два спасения за пару секунд! Telegram-канал хабаровчан эмоционально отреагировал на подвиги своего голкипера: «Сугробище! Чудовищный Сугробище!»

За полчаса до финального свистка хозяева остались в меньшинстве — за вторую желтую поле покинул Муминов. Такой поворот не смутил красно-синих, которые создали опасный момент. Алейников после паса Гелояна стрелял в ближний угол метров с десяти — на пути мяча встал Сухорученко. И тут же хозяева сами «привезли» себе гол. Антигерой встречи — Фомин, подаривший мяч Самко. 20-летний хавбек «отблагодарил» армейца точным ударом в дальний угол — 0:1. Хабаровск терпит третье поражение кряду.

На пресс-конференции на Шаронове не было лица.

— Хочу взять на себя ответственность за результат. Это касается психологии, — констатировал тренер армейцев. — Пояснить? Нет, это очень личное, это командное...

Евсеев: «Вот Фомин меня слушал — и теперь капитан «Динамо»

Автор главной сенсации прошлого тура — «Шинник», обыгравший на выезде «Акрон», уступая 0:2, на этот раз получил шанс проверить свои силы на фоне одного из фаворитов турнира — «Балтики» Сергея Игнашевича.

Калининградцы имели территориальное преимущество, давили и своего добились. На 28-й минуте Остойич здорово сыграл головой после подачи корнера. Ярославль в первом тайме впереди выглядел совсем уныло.

Команда Вадима Евсеева, как и в игре с «Акроном», преобразилась после перерыва. Не обошлось, правда, без помощи голкипера гостей. Бориско обязан был справляться с несложным выстрелом Гангапшева в ближний угол, но не спас. 1:1.

Евсеев явно угадал с заменой, сразу после перерыва выпустив на поле Савинова. Бывший игрок молодежки ЦСКА выдал несколько классных разрезающих передач, которые могли привести ко второму голу «Шинника».

На 75-й минуте он бросил в прорыв по правому флангу Кулишева, который навесил на дальнюю штангу. Самойлов замыкал передачу метров с двух — Дудиев накрыл опаснейший удар.

— В современном футболе ценятся футболисты, которые играют на многих позициях, — заметил Евсеев на пресс-конференции. — Савинов относится как раз к таким исполнителям. Когда я его сюда приглашал, наводил справки по нему у Мовсесьяна (глава селекционного отдела ЦСКА. — Прим. «СЭ»). Он мне сказал, что Савинов может и крайнего хава сыграть, и крайнего защитника. Парень одаренный. Он слушает тренера и понимает, чего от него хотят. Вот Фомин слушал-слушал, и теперь в «Динамо» капитан (Даниил Фомин играл у Евсеева в «Уфе». — Прим «СЭ»).

Евсеев бросил в бой 41-летнего Низамутдинова, Игнашевич — 39-летнего Кашчелана. Однако «зубры» на исход матча не повлияли. В концовке калининградцы больше владели мячом, но сбивались на забросы, без конкретики. Итог — содержательная ничья.

По-прежнему лучшая лига мира?

Четыре компенсированные минуты матча «Волгарь» — «Динамо» (Махачкала) болельщики точно забудут нескоро. Астраханцы вышли вперед в середине второго тайма благодаря точному удару Делькина метров с 12.

Гости должны были отыграться еще до истечения основного времени матча, однако Смирнов трижды спас свою команду! Впрочем, на 92-й минуте и он оказался бессилен, когда махачкалинцы здорово разыграли угловой.

Ничья стала бы справедливым исходом поединка, однако опытнейший Делькин был против. Смирнов ударом от своих ворот ввел в игру мяч, который, перелетев всех, достался 31-летнему форварду. Делькин четко переиграл Хамхоева — 2:1. Невероятная концовка!

Центральный матч третьего тура — «Рубин» — «Уфа» — состоится в понедельник, 1 августа.