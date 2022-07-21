В «Рубин» приехал футболист из Ирака: играл в серии А и Канаде, ездил на войну с джихадистами

Али Аднан тренируется у Леонида Слуцкого.

«Рубин» сегодня сообщил о приезде в команду защитника сборной Ирака Али Аднана. Игрок пока провел лишь несколько тренировок, с ним не подписан контракт.

По данным «СЭ», в клубе он оказался по просьбе агента Кристиана Эмиле — он также представляет интересы Леонида Слуцкого. Тренера попросили посмотреть 28-летнего футболиста в тренировках. Если Аднан проявит себя, то его могут оставить в клубе.

Аднана называли азиатским Бэйлом, в 10 лет ходил на тренировки, даже несмотря на военные действия

Аднан вырос в Багдаде и воспитывался в футбольной семье: отец Аднан Кадхим играл за молодежную сборную Ирака, а дядя Али Кадхим — лучший футболист в истории сборной и звезда Ирака 1970-1980-х. Имя Али Аднан и было дано мальчику в честь отца и дяди.

Али было 10 лет, когда США вторглись в Ирак в 2003 году. Футболист рассказывал, что все равно ходил на тренировки, несмотря на предостережения отца.

«Мой отец говорил мне не идти сегодня на тренировку. Я сказал: «Мне нужно идти. Если я умру, все равно хочу туда». Потому что я люблю футбол. Я так усердно работал над всем с самого детства», — рассказывал Аднан The Athletic, уже будучи игроком «Ванкувера» — клуба МЛС.

Али Аднан. Фото Global Look Press

Учитывая вышесказанное, несколько удивительно, что футболист в итоге оказался в американской лиге, став первым игроком из Ирака в МЛС. В серии А Аднан тоже был первым футболистом в истории лиги из своей страны.

«Удинезе» обратил внимание на Али после яркого молодежного ЧМ-2013: сборная Ирака дошла до полуфинала и стала сенсацией турнира. В группе команда Аднана заняла первое место, обойдя Англию, Египет и Чили, а в 1/2 финала Ирак уступил Уругваю лишь по пенальти.

Аднана в тот год признали лучшим молодым игроком Азии, назвали азиатским Бэйлом за похожую манеру игры: проходы, хлесткие удары, голы со штрафных. Первым клубом для старта карьеры в Европе Али выбрал турецкий «Ризеспор», хотя сообщалось об интересе и от «Ромы». Но в 2015-м Аднан все-таки уехал в Италию.

Футболист якобы ездил на войну в Ираке. СМИ тиражировали фото в бронежилете, но клуб все опровергал

До отъезда в Италию летом 2014-го Аднан привлек к себе внимание всего мира. Пока футболисты в основном проводили отпуска на курортах, он неожиданно для всех был запечатлен в военной форме и бронежилете в составе Вооруженных сил Ирака. Местные СМИ сообщали, что футболист в качестве добровольца отправился на север страны, где велась борьба против джихадистов.

Али Аднан. Фото Соцсети

С футболистом фотографировались военные, снимки активно расходились по Сети, но конкретного подтверждения, что Аднан стал добровольцем, не было. Клуб информацию об участии футболиста в войне опроверг: якобы Али просто приехал домой поддержать войска. Но в соцсетях фото действовало так, как было нужно местной пропаганде. В итоге Аднан стал символом сопротивления, а в детали его приезда мало кто вникал.

Футболист в дальнейшем регулярно проводил отпуск в Ираке, чтобы помочь соотечественникам, по-прежнему пытается сделать жизнь в стране лучше. Аднан во многих интервью отмечал, что он — патриот и очень любит Ирак.

«Не езжу на курорты в отпуск. Я предпочитаю отправляться в Ирак. Местная команда, персонал звонили мне: «Что ты там делаешь? Это опасно». Я отвечал: «Нет. Для меня это нормально. Это не опасно, потому что я всегда рядом с людьми, и это никогда не было для меня проблемой.

Кто-то со стороны смотрит на Ирак и думает о нем, как о стране, которую представляют по телевизору. Они говорят: «На хрен эту дерьмовую страну». Понимаете? Я вижу на родине людей, которые борются за лучшую жизнь. Они хотят иметь хорошую страну, лучшую жизнь, но у них этого нет», — рассказывал Аднан в интервью Goal.com. Свой статус и популярность Али пытается направить на благо Ирака, участвуя в благотворительных акциях.

В ФНЛ и РПЛ уже был футболист из Ирака — Сафаа Хади провел за «Крылья Советов» 12 матчей. Аднан может стать вторым представителем своей страны в российском футболе.

После «Ванкувера», где Али играл вместе с другим будущим игроком «Рубина» и своим другом Хван Ин Бомом, Аднан оказался в Дании в «Вайле». В июле футболист из Ирака стал свободным агентом и легко согласился на вариант попробовать свои силы в России. Теперь решение за клубом.