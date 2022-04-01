Футбол
ФНЛ
Статьи
Таблица Календарь / результаты Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 16:00

«Четыре месяца назад играли на первенство края». Нигерийцы из «Краснодара-2» выручат Галицкого?

Легионеры из ФНЛ теперь смогут играть за клубы РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джонатан Окоронкво.
Фото ФК «Краснодар»
Тигран Мкртчян и Алгассиме Ба.
Олакунле Олусегун.
Олакунле Олусегун, Джонатан Окоронкво.
Джонатан Окоронкво.
Фото ФК «Краснодар»
1/5
Кто такие Ндука, Олусегун и Окоронкво.

В четверг тележурналист и колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegram-канале сообщил, что «Краснодару» могут разрешить дозаявить трех иностранных футболистов из второй команды. Речь идет о нигерийцах — полузащитнике Иефани Давиде Ндуке и форвардах Олакунле Олусегуне и Джонатане Окоронкво.

«С одной стороны — юридический казус, в заявке на этот сезон «Краснодар» восемь вакансий иностранцев уже использовал. С другой — никого из них уже нет. Тот самый форс-мажор. Когда прежние правила действуют, но здравого смысла в них вроде бы нет», — написал Казаков.

А сегодня бюро исполкома РФС внесло изменения в регламент РПЛ. Теперь легионеры, заявленные клубом для участия в ФНЛ, смогут играть и в чемпионате. Таким образом тренерский штаб «Краснодара» вправе рассчитывать на троих нигерийцев в предстоящей игре с «Динамо».

Все три африканца — выходцы из расположенного в Геленджике центра футбольного образования «Виста». Корреспондент «СЭ» связался с президентом этого клуба Тиграном Мкртчяном.

Эдуард Сперцян. Сперцян — лидер нового «Краснодара» и восходящая звезда РПЛ. В чем его уникальность

Африканский рынок не освоен

— «Виста» — что это за проект? Кто его основал?

— Идея создания этого проекта созрела у меня в голове после того, как я довел Эбуэ Куасси до основы «Краснодара». Он два года был в академии «быков», потом, когда ему исполнилось 18 лет, отыграл за первую команду 19 матчей и был продан в «Селтик» за 3,5 миллиона евро. Вот тогда мы поняли, что африканцев нужно привозить в Россию не в 18 лет, а даже раньше — в 15-16. Обучать их здесь не только футболу, но и нашей жизни, менталитету и так далее. Решили собрать в одном футбольном центре талантливых, перспективных ребят, развить их и потом предложить профессиональным клубам высокого уровня. Но наша цель — воспитывать студентов не только в футбольном плане. Те футболисты, которые не перейдут на профессиональный уровень, получат образование, выучат языки, приобретут много новых интересных навыков, которые в дальнейшем пригодятся им в жизни. Для поиска игроков у нас есть скауты. Они проводят предварительную работу. А затем уже сам лечу на место, чтобы принять финальное решение.

Тигран Мкртчян и Алгассиме Ба.
Тигран Мкртчян и Алгассиме Ба.

— Отбираете игроков школьного возраста?

— Как правило, да. В России они получают не только футбольное образование, но и обучаются в вузе. Мы сотрудничаем с Кубанским государственным университетом, наша задача — найти талантливых ребят, а университет дает им образование и шанс получить хорошую подготовку. Они живут в нашем центре -учатся и тренируются.

— Почему вы сделали упор на африканский рынок?

— Мы поставили себе задачу, чтобы игроки ЦФР «Виста» в итоге попадали в команды пяти ведущих европейских чемпионатов.

— Амбициозно.

— Да. Почему Африка? Рынок не освоен. Никто не летит в ту же Нигерию, не отсматривает футболистов. А знаете, сколько там физически развитых ребят? Очень талантливые парни, которых никто не замечает. А у нас есть возможности и, самое главное, желание туда ездить, жить, наблюдать и выбирать перспективных игроков. С ноября начался новый этап «Висты» с новыми игроками, отобранными летом 2021 года на скаутинговых турнирах в Африке, с новым тренерским штабом и с новым, более профессиональным и комплексным подходом к обучению и тренировкам наших студентов. Мы совместно с КубГУ помогаем всесторонне развиться ребятам и надеемся, что новый этап даст результаты еще лучше, чем раньше.

Хвича Кварацхелия. «Рубин» — главная жертва санкций в РПЛ. Почему легионеры бросили клуб и как жить дальше?

У нас рабочие отношения с «Краснодаром»

— При этом в вашей команде почти нет россиян. Почему?

— В прошлом сезоне они были. Например, Вадим Ульянов ушел от нас в «Строгино», Даниил Григорьев уехал в итальянский клуб «Прато». Герман Кривдунов сейчас в «Енисее». Но на российском рынке работать тяжело.

— Почему?

— Понимаете, в условиях никчемного лимита, если парень попадает даже в перекладину, то за ним сразу начинается охота. В итоге из-за российского паспорта юный футболист в 15-16 лет получает такие деньги, что ему дальше не хочется тренироваться и прогрессировать. А зачем, если, как ему кажется, он уже всего достиг?

И нам нет смысла конкурировать с «Зенитом» или «Краснодаром» по молодым игрокам. Единственное — мы зовем к себе тех, кто готов из «Висты» пробиваться в европейский клуб, для кого финансы стоят не на первом месте. У нас есть хорошие контакты с рядом европейских клубов. Например, с болгарским «Ботевом», который нацеливается на выступления в Лиге Европы. Этот клуб готов рассматривать кандидатуры перспективных игроков из «Висты».

Олакунле Олусегун.
Олакунле Олусегун.

— Давайте поговорим о трех нигерийских игроках «Краснодара-2», которые могут быть заявлены за основу. Как вы их нашли?

— Олусегуна я приметил на чемпионате мира (U-17). У нас есть еще своя академия в Нигерии и Гане. Так вот после одной игры подошел к нему и сказал, что мы готовы пригласить его в нигерийскую академию. А оттуда он уже попал в Россию. Что касается Ндуки и Окоронкво, то мы устраивали в Гане и Нигерии просмотровые сборы, приглашали туда перспективных ребят. Вот так их и отобрали.

— Общались ли вы по поводу этих футболистов с руководством «Краснодара»?

— Конечно. Я не чужой человек в этом клубе. Помогал в свое время оформлять трансфер Юры Мовсисяна. Маркос Пиззелли играл за «быков». Наша «Виста» часто проводит товарищеские матчи против академии «Краснодара». Нормальный, рабочий контакт.

Бывший тренер &laquo;Локомотива&raquo; Маркус Гисдоль и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Приехал на тренировку: «А где тренер?» Отвечают: он нас покинул. Некрасиво». Откровенное интервью Баринова

В сильнейшем составе можем дать бой команде ФНЛ

— Ндука, Олусегун и Окоронкво готовы уже сейчас играть в премьер-лиге?

— Посмотрим. Не удивлюсь, если кто-то из них сыграет уже против «Динамо». Нынешнему «Краснодару» эти ребята способны помочь. Ндуке, правда, будет чуть тяжелее, чем остальным.

— Почему?

— Он вообще центральный защитник. Но в последние два месяца решили переквалифицировать его в опорника. Нам показалось, что в средней линии он будет эффективнее. Из-за травмы он на месяц выбыл, пропустил подготовительный период. Уверен, его будут постепенно подпускать к основе «Краснодара».

— Что скажете об Олусегуне и Окоронкво?

— Оба — очень быстрые ребята. Я бы даже сказал — реактивные. Олусегун более техничный, маневренный, может на скорости здорово работать с мячом, менять направление атак. У Окоронкво же два сердца. Он способен все 90 минут пробегать в одном темпе, больше действует в силовой манере.

— Эти футболисты находятся в «Краснодаре» в аренде?

— Да. Они перешли в «Ботев», которым владеет мой хороший товарищ. Я попросил его отдать ребят в аренду в «Краснодар». С «Ботевом» у нас дружеские, партнерские отношения. В этой команде наши футболисты могут получать достаточную игровую практику и прогрессировать.

Джонатан Окоронкво. Фото ФК "Краснодар"
Джонатан Окоронкво.
ФК «Краснодар»

— В силу большого количества легионеров вы не можете заявить cвою команду в ФНЛ-2. Получается, проводите только товарищеские матчи?

— Почему? Мы участвовали в чемпионате Краснодарского края, в высшей лиге. Заняли третье место. Окоронкво наколотил 26 голов. Думаю, в сильнейшем составе мы могли бы давать бой клубам ФНЛ. Если Окоронкво в ближайшем туре сыграет против «Динамо», это будет поистине удивительная история. Ведь еще четыре месяца назад он выступал на первенстве края!

— Получали ли вы предложения по игрокам «Висты» от клубов РПЛ?

— Могу сказать, что Олусегун был на просмотре в «Ницце». В четырех товарищеских матчах забил шесть голов. Но потом французская сторона сделала довольно хитрое предложение, на которое мы пойти не могли. А, например, Самсон Тижани от нас уходил в австрийский «Зальцбург». Принял участие в матче Лиги чемпионов против «Баварии», вышел на замену. Представляете? Еще недавно выступал за нашу «Висту». А теперь в Австрии. Алгасим Ба оказался в «Олимпиакосе», Ибрагим Сунуси выступает в «Монреале», Момо Туре в «Ботеве», плюс еще один игрок подписал с ними контракт и ждет получения всех необходимых документов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
2
Читайте также
Россию оставили в ФИФА, а русский язык сделали одним из официальных. Что это значит
Рабы на стройках, неразбериха с талисманом, протесты ЛГБТ. Почему ЧМ-2022 в Катаре может стать самым проблемным в истории
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
Финн Хютия уволен из РФС. У российских судей больше нет иностранных руководителей
Баринов: «Вернулся после «крестов» быстрее — не в тот срок, когда должен был. Держал в голове Евро»
Арбитры и инспекторы РПЛ провели двухдневный сбор в Москве
Баринов «Уход Николича — удар. Это было неприятно и неожиданно для меня»
Баринов: «Немного в «Локо» сейчас таких, кто может сильно напихать, гаркнуть, где-то прям до мата. Наверное, сейчас это могу сделать только я»
В «Локомотиве» не исключили возможность продления контракта с Рыбусем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Резерв Галицкого шикарен, парень из КФК разрывает ФНЛ, а «Торпедо» обходит «Факел»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости