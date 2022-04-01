«Четыре месяца назад играли на первенство края». Нигерийцы из «Краснодара-2» выручат Галицкого?

Кто такие Ндука, Олусегун и Окоронкво.

В четверг тележурналист и колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegram-канале сообщил, что «Краснодару» могут разрешить дозаявить трех иностранных футболистов из второй команды. Речь идет о нигерийцах — полузащитнике Иефани Давиде Ндуке и форвардах Олакунле Олусегуне и Джонатане Окоронкво.

«С одной стороны — юридический казус, в заявке на этот сезон «Краснодар» восемь вакансий иностранцев уже использовал. С другой — никого из них уже нет. Тот самый форс-мажор. Когда прежние правила действуют, но здравого смысла в них вроде бы нет», — написал Казаков.

А сегодня бюро исполкома РФС внесло изменения в регламент РПЛ. Теперь легионеры, заявленные клубом для участия в ФНЛ, смогут играть и в чемпионате. Таким образом тренерский штаб «Краснодара» вправе рассчитывать на троих нигерийцев в предстоящей игре с «Динамо».

Все три африканца — выходцы из расположенного в Геленджике центра футбольного образования «Виста». Корреспондент «СЭ» связался с президентом этого клуба Тиграном Мкртчяном.

Африканский рынок не освоен

— «Виста» — что это за проект? Кто его основал?

— Идея создания этого проекта созрела у меня в голове после того, как я довел Эбуэ Куасси до основы «Краснодара». Он два года был в академии «быков», потом, когда ему исполнилось 18 лет, отыграл за первую команду 19 матчей и был продан в «Селтик» за 3,5 миллиона евро. Вот тогда мы поняли, что африканцев нужно привозить в Россию не в 18 лет, а даже раньше — в 15-16. Обучать их здесь не только футболу, но и нашей жизни, менталитету и так далее. Решили собрать в одном футбольном центре талантливых, перспективных ребят, развить их и потом предложить профессиональным клубам высокого уровня. Но наша цель — воспитывать студентов не только в футбольном плане. Те футболисты, которые не перейдут на профессиональный уровень, получат образование, выучат языки, приобретут много новых интересных навыков, которые в дальнейшем пригодятся им в жизни. Для поиска игроков у нас есть скауты. Они проводят предварительную работу. А затем уже сам лечу на место, чтобы принять финальное решение.

Тигран Мкртчян и Алгассиме Ба.

— Отбираете игроков школьного возраста?

— Как правило, да. В России они получают не только футбольное образование, но и обучаются в вузе. Мы сотрудничаем с Кубанским государственным университетом, наша задача — найти талантливых ребят, а университет дает им образование и шанс получить хорошую подготовку. Они живут в нашем центре -учатся и тренируются.

— Почему вы сделали упор на африканский рынок?

— Мы поставили себе задачу, чтобы игроки ЦФР «Виста» в итоге попадали в команды пяти ведущих европейских чемпионатов.

— Амбициозно.

— Да. Почему Африка? Рынок не освоен. Никто не летит в ту же Нигерию, не отсматривает футболистов. А знаете, сколько там физически развитых ребят? Очень талантливые парни, которых никто не замечает. А у нас есть возможности и, самое главное, желание туда ездить, жить, наблюдать и выбирать перспективных игроков. С ноября начался новый этап «Висты» с новыми игроками, отобранными летом 2021 года на скаутинговых турнирах в Африке, с новым тренерским штабом и с новым, более профессиональным и комплексным подходом к обучению и тренировкам наших студентов. Мы совместно с КубГУ помогаем всесторонне развиться ребятам и надеемся, что новый этап даст результаты еще лучше, чем раньше.

У нас рабочие отношения с «Краснодаром»

— При этом в вашей команде почти нет россиян. Почему?

— В прошлом сезоне они были. Например, Вадим Ульянов ушел от нас в «Строгино», Даниил Григорьев уехал в итальянский клуб «Прато». Герман Кривдунов сейчас в «Енисее». Но на российском рынке работать тяжело.

— Почему?

— Понимаете, в условиях никчемного лимита, если парень попадает даже в перекладину, то за ним сразу начинается охота. В итоге из-за российского паспорта юный футболист в 15-16 лет получает такие деньги, что ему дальше не хочется тренироваться и прогрессировать. А зачем, если, как ему кажется, он уже всего достиг?

И нам нет смысла конкурировать с «Зенитом» или «Краснодаром» по молодым игрокам. Единственное — мы зовем к себе тех, кто готов из «Висты» пробиваться в европейский клуб, для кого финансы стоят не на первом месте. У нас есть хорошие контакты с рядом европейских клубов. Например, с болгарским «Ботевом», который нацеливается на выступления в Лиге Европы. Этот клуб готов рассматривать кандидатуры перспективных игроков из «Висты».

Олакунле Олусегун.

— Давайте поговорим о трех нигерийских игроках «Краснодара-2», которые могут быть заявлены за основу. Как вы их нашли?

— Олусегуна я приметил на чемпионате мира (U-17). У нас есть еще своя академия в Нигерии и Гане. Так вот после одной игры подошел к нему и сказал, что мы готовы пригласить его в нигерийскую академию. А оттуда он уже попал в Россию. Что касается Ндуки и Окоронкво, то мы устраивали в Гане и Нигерии просмотровые сборы, приглашали туда перспективных ребят. Вот так их и отобрали.

— Общались ли вы по поводу этих футболистов с руководством «Краснодара»?

— Конечно. Я не чужой человек в этом клубе. Помогал в свое время оформлять трансфер Юры Мовсисяна. Маркос Пиззелли играл за «быков». Наша «Виста» часто проводит товарищеские матчи против академии «Краснодара». Нормальный, рабочий контакт.

В сильнейшем составе можем дать бой команде ФНЛ

— Ндука, Олусегун и Окоронкво готовы уже сейчас играть в премьер-лиге?

— Посмотрим. Не удивлюсь, если кто-то из них сыграет уже против «Динамо». Нынешнему «Краснодару» эти ребята способны помочь. Ндуке, правда, будет чуть тяжелее, чем остальным.

— Почему?

— Он вообще центральный защитник. Но в последние два месяца решили переквалифицировать его в опорника. Нам показалось, что в средней линии он будет эффективнее. Из-за травмы он на месяц выбыл, пропустил подготовительный период. Уверен, его будут постепенно подпускать к основе «Краснодара».

— Что скажете об Олусегуне и Окоронкво?

— Оба — очень быстрые ребята. Я бы даже сказал — реактивные. Олусегун более техничный, маневренный, может на скорости здорово работать с мячом, менять направление атак. У Окоронкво же два сердца. Он способен все 90 минут пробегать в одном темпе, больше действует в силовой манере.

— Эти футболисты находятся в «Краснодаре» в аренде?

— Да. Они перешли в «Ботев», которым владеет мой хороший товарищ. Я попросил его отдать ребят в аренду в «Краснодар». С «Ботевом» у нас дружеские, партнерские отношения. В этой команде наши футболисты могут получать достаточную игровую практику и прогрессировать.

Джонатан Окоронкво. ФК «Краснодар»

— В силу большого количества легионеров вы не можете заявить cвою команду в ФНЛ-2. Получается, проводите только товарищеские матчи?

— Почему? Мы участвовали в чемпионате Краснодарского края, в высшей лиге. Заняли третье место. Окоронкво наколотил 26 голов. Думаю, в сильнейшем составе мы могли бы давать бой клубам ФНЛ. Если Окоронкво в ближайшем туре сыграет против «Динамо», это будет поистине удивительная история. Ведь еще четыре месяца назад он выступал на первенстве края!

— Получали ли вы предложения по игрокам «Висты» от клубов РПЛ?

— Могу сказать, что Олусегун был на просмотре в «Ницце». В четырех товарищеских матчах забил шесть голов. Но потом французская сторона сделала довольно хитрое предложение, на которое мы пойти не могли. А, например, Самсон Тижани от нас уходил в австрийский «Зальцбург». Принял участие в матче Лиги чемпионов против «Баварии», вышел на замену. Представляете? Еще недавно выступал за нашу «Висту». А теперь в Австрии. Алгасим Ба оказался в «Олимпиакосе», Ибрагим Сунуси выступает в «Монреале», Момо Туре в «Ботеве», плюс еще один игрок подписал с ними контракт и ждет получения всех необходимых документов.