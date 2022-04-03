Обухов мстит «Торпедо» за допинг, но прав ли Кукуян

«Оренбург» — «Торпедо» — 1:0 (0:0)

Гол: Обухов, 49.

Незабитый пенальти: Фамейе, 45.

Удаление: Енин, 43.

Накануне центрального матча тура «Оренбург» и «Торпедо» столкнулись с кадровыми проблемами. Марцел Личка не мог рассчитывать на дисквалифицированных Бреева, Ойеволе и Сивакова, Александр Бородюк — на травмированного Темникова.

«Оренбургу» нужно было реабилитироваться за громкую пощечину, полученную от дубля «Краснодара» (2:5). В итоге стартовый натиск хозяев привел к двум перспективным моментам. Фамейе отклеился от Нетфуллина, который призван был заменить Темникова справа в обороне, но не выцелил в ближний угол. А через пару минут ганец чуть-чуть не дотянулся до прострела Эктова.

«Торпедо» играло осторожно, особо вперед не лезло. А вот атаки подопечных Лички становились все конкретнее и конкретнее. На 30-й минуте им удалась классная трехходовка, в результате которой Миронов со средней дистанции пробил чуть выше ворот. Вскоре воспитанник «Локомотива» шикарно исполнил штрафной, однако не менее блестяще сыграл Ботнарь, кончиками пальцев переведя мяч в перекладину.

На 42-й минуте решение арбитра Павла Кукуяна вызвало бурю эмоций на тренерской скамейке торпедовцев. Рефери усмотрел игру рукой у Енина в своей штрафной (вторую за тайм) и показал ему второй «горчичник». По тем видеоповторам, которые были в трансляции, понять что-либо сложно. Так или иначе двойной удар по гостям — удаление и пенальти. Впрочем, Фамейе пробил очень слабо, Ботнарь вышел победителем из этой дуэли.

Сразу после перерыва хозяева реализовали численное большинство. Обухов после подачи со стандарта оказался самым расторопным в чужой вратарской — 1:0. Таким образом форвард передал «привет» «Торпедо», на которое у него имеется зуб.

В прошлом году Обухов был дисквалифицирован на 6 месяцев за положительную допинг-пробу, скрытую РУСАДА еще в 2013 году, когда он выступал за молодежную сборную России и «Торпедо».

В интервью Sport24 Владимир заявил, что 9 лет назад врач московского клуба делал ему уколы якобы для восстановления, но улучшений никаких не было. Именно тогда, по мнению форварда, в его организме и появился запрещенный препарат — метандиенон:

«... И «Торпедо» можно было бы все дернуть, проверить. Нашли бы у всех — и понятно, кто виноват. Кому и что докажешь сейчас? Все в «Торпедо поменялось, от владельцев до бухгалтеров. А в том, что по бухгалтерии допинг проводился по каким-то серым схемам, я не сомневаюсь», — говорил Обухов в январе этого года.

Пропущенный гол не отправил гостей в нокаут. Напротив, они заиграли гораздо ярче по сравнению с первым таймом, создали два добротных момента. Гошеву пришлось потрудиться, чтобы справиться с коварным, плотным ударом Нетфуллина, а Шумских пробил рядом со штангой.

«Оренбург» не упустил, наверное, важнейшую победу в сезоне и упрочил свое лидерство в ФНЛ. У «Торпедо» же есть большие вопросы к судьям.

— Ребята не заслужили этого поражения, — подчеркнул на пресс-конференции Александр Бородюк. — Я им признателен. Бились, старались, показали содержательный футбол. Желтые карточки эти... Мы сейчас посмотрели в раздевалке запись. Не знаю, как трактовать эти решения. Наши болельщики выразили свое отношение к главному арбитру встречи... Я же, пожалуй, ничего говорить не буду. Вы же видите, что у нас творится. Что-то скажешь в адрес не очень профессионального судейства, и сразу следуют какие-то санкции... Этот вопрос нужно рассматривать в комплексе. Первая желтая Енину была выдумана. Вторая? Он отворачивался, ему попали в плечо. Удаление, пенальти. Ну... Не знаю. Что я могу сказать про этого судью? Нечего... Мне просто обидно за ребят, за их труд.

Федор Щербаченко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Наш эксперт Федор Щербаченко поддержал главного тренера «Торпедо»:

— Матч можно разделить на две части. До удаления Енина и после него. В принципе, Кукуян судил ровно. Но вот за что он показал первую желтую игроку «Торпедо»? Мяч же случайно попал в руку автозаводцу. За что «горчичник»? Я созвонился со знакомыми арбитрами. Все они, мягко говоря, удивлены... Считаю, в таких принципиальных матчах, когда встречаются лидеры, арбитрам следует поступать осторожнее, не разбрасываться, что называется, карточками, где они не к месту. Иначе возникают какие-то домыслы в тенденциозности... Две случайные руки. По второй я соглашусь — пенальти. Мяч шел в ворота. «Торпедо» не повезло. Но первый «горчичник» показан абсолютно не заслуженно! Конечно, все это повлияло на ход игры.

При этом «Оренбургу» нужно отдать должное за первый тайм. После поражения от «Краснодара-2» игроки вышли с должным настроем, смотрелись предпочтительнее в атаке, нагнетали. А после перерыва гости даже вдесятером стремились спасти матч, лезли вперед, создали моменты.

«Томь» — «Енисей» — 0:1 (0:0)

Гол: Молтенинов, 57.

Удаление: Кубышкин, 55.

В сибирском дерби «Томь» дома уступила «Енисею» (0:1). После крупного поражения от «Торпедо» (2:5) рулевой хозяев Сергей Жуков пошел на серьезные перестановки в составе — аж пять изменений в старте. Красноярцы же из-за перебора карточек лишились своего главного выдумщика Зотова.

В первом тайме игра не слишком смотрелась. Много сумбура, единоборств, неточных передач. Командам не удавалось комбинировать на тяжелом поле. Как итог — всего один опасный момент. Зуйков после тонкой передачи Ставпеца бил в ближний угол — Опарин гостей выручил.

После перерыва «Томь» прибавила в движении и имела еще две возможности открыть счет. В обоих случаях Галаджан не переиграл голкипера. Все перевернулось на 55-й минуте. Кубышкин вблизи своей штрафной неосторожно выставил руку и попал в лицо сопернику. Вердикт арбитра — желтая карточка, которая стала для хавбека второй.

И практически тут же хозяева пропустили. Здесь нужно отдать должное тренерскому чутью Вадима Гаранина. В перерыве он произвел три замены. В частности, снял с игры лучшего футболиста ФНЛ в марте Окладникова, на которого, по слухам, уже положили глаз несколько команд премьер-лиги. Вместо него вышел Молтенинов, который после передачи с фланга опередил голкипера и защитника томичей. 0:1.

Он же вскоре мог убивать интригу в дерби, однако с линии вратарской не попал в пустой угол. Нельзя сказать, что хозяева сникли. Напротив, периодически огрызались. Да как! Гордюшенко остроумно закручивал мяч в ближний угол со штрафного — Опарин не повторил ошибки голкипера «Торпедо» Ботнаря в прошлом туре. А на 81-й минуте убойный момент запорол Обивалин. Защитника вывели один на один с Опариным, но тот пробил неудачно — во вратаря.

В компенсированное время Саная простил «Томь», угодив в штангу. «Енисей» одержал пятую кряду победу в ФНЛ. Фантастика! Красноярцы уже пятые и следующие три матча проведут дома. Реальный шанс пробиться в РПЛ?

У Щербаченко есть вопросы к судейству и по этому матчу.

— Не понял, за что удалили Кубышкина. Игрок Томска просто выставил руку. Это же не отмашка, не удар. Футболист «Енисея» наткнулся на руку, сымитировал боль... Арбитр на это купился, хотя таких моментов в игре бывает предостаточно.

«Енисей» забил вскоре после того эпизода. Однако Томск не сдался, мог сравнивать счет. Хозяева имели убойный момент, но... Возвращаясь, к судейской теме, хотелось бы, чтобы системных ошибок стало гораздо меньше. Должны быть единые трактовки. Нужно уже все привести к общему знаменателю. Весенняя часть сезона как никак. Напряжение нарастает.

«Енисей» подбирается к стыкам. Команда в целом играет добротно. Нужно отметить тренерское решение Гаранина. В перерыве он произвел аж три замены, и все они сработали. Выпустил вместо Окладникова Молтенинова, который и решил, получается, исход встречи. Видно, что у красноярцев хорошая скамейка. Это очень важно в концовке чемпионата.

«Факел» — «Кубань» — 0:0

Незабитый пенальти: Петров, 3.

Удаления: Дашаев, 2. Сидоров, 41. Маркин, 90+5.

«Факел» дома не смог переиграть «Кубань» — 0:0. Воронежцы не побеждают уже в третьем туре подряд. Второй тайм команды провели в формате 10 на 10 из-за удалений Дашаева (2-я минута) и Сидорова (40-я). В дебюте встречи Петров не реализовал пенальти — хозяев спас Городовой.

— «Факел» находится кризисе, но он не системный, — заметил наш эксперт. — . Мне кажется, на воронежцев повлиял перенос первого весеннего тура, когда им не разрешили сыграть дома. Слышал, что там возник конфликт между руководством клуба и стадионом. Хорошо, что в ситуацию вмешался губернатор. Потом последовало болезненное поражение от «Торпедо» в Краснодаре. Пока игроки «Факела», видимо, еще не до конца пришли в себя. Сказалось и отсутствие на игре по семейным обстоятельствам главного тренера Василенко. Хотя отступать дальше некуда. Сейчас каждое очко на вес золота. Я уже как-то говорил про скромную селекцию Воронежа. Там посчитали, что состав хорошо укомплектован. Возможно, следовало все же приобрести одного-двух игроков.

«Состав «Ротора» обновится на 95 процентов»

«Ротор» — «Велес» — 0:3 (0:0)

Голы: Галоян, 57 — с пенальти (0:1). Ежков, 77 (0:2). Галоян, 90+3 (0:3)

«Ротор» после победы над «Нефтехимиком» был разгромлен дома «Велесом». В начале второго тайма Пелих с пяти метров не попал в створ ворот гостей. Наказание последовало довольно быстро. Шахов завалил в штрафной Кертанова — пенальти. Галоян положил начало крупной победе «Велеса». Он же и поставил жирную точку в компенсированное время — 3:0.

Надежда волгоградцев остаться в ФНЛ, которая забрезжила после прошлого тура, вновь начала угасать. «Ротор» — 18-й, до спасительного места 6 очков.

Щербаченко уверен: селекционная работа волгоградцев была провалена.

— «Ротор» проиграл по делу. «Велес» выглядел более системным. Волгоградцы продолжают играть прежде всего за счет эмоций. Не хочется сыпать соль на рану, но приходится. Тяжело наблюдать такой футбол в исполнении команды со столь славными традициями. Главный показатель происходящего — увы, низкая посещаемость матчей.

Даже если «Ротор» стабилизирует игру, начнет исправно набирать очки, то глобально проблема не решится. Перспектив у этой команды просто не видно. Возникают очень серьезные вопросы к комплектованию. Нет лидеров, игроков с харизмой, нет футболистов на вырост. Все провалено!

Футболисты просто зарабатывают деньги. Не видно света в конце тоннеля. Уверен, по окончании сезона состав «Ротора» обновится на 95 процентов, вне зависимости от того, останется ли команда в первой лиге. Это не только мое мнение, но и коллег, болельщиков. Руководство клуба выбрало совершенно не тот вектор развития. И все это на бюджетные деньги. Ведь в отдельных матчах на скамейке «Ротора» сидят игроки с очень приличными зарплатами...

Возможно, «Ротор» и спасется, хотя в это мало кто верит. Если бы в клубе был частный инвестор, то команда при таком бюджете точно бы не боролась за выживание. Такого бардака не было бы!

Не пора ли вернуться на «весну-осень»?

Щербаченко уверен: ФНЛ нужно возвращаться к системе «весна-осень».

— Вы же видели состояние поля в Томске... Это вновь навело меня на мысль: пора переходить на «весну-осень». В таком случае мы бы не теряли три важнейших месяца, играли бы на хороших газонах. А то нас в середине мая заставляют закончить сезон, а начинаем только в августе. Почему? Сами себя лишаем качественных матчей. Я не так давно работал в Белоруссии, в ФК «Минск». Так вот там как раз система «весна-осень», и календарь намного ритмичнее и эффективнее, чем в ФНЛ. Без всяких «тройников».

Падение «Балтики», шедевр Маркитесова

«Балтика» — «Спартак-2» — 0:1 (0:0)

Гол: Маркитесов, 64.

«Балтика» на своем поле уступила «Спартаку-2» (0:1). Команда Сергея Игнашевича уже делит 9-11-е места. Перспективы попасть в «стыки» довольно туманные. Единственный гол в этой встрече в исполнении Маркитесова получился на загляденье. Дмитрий на левом полуфланге пробросил мяч мимо Тишкина и пробил в дальний верхний угол. Блеск!

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич признал результат закономерным.

— Безобразная игра с нашей стороны! Заслуженное поражение. Кризис? Не соглашусь. Да, сегодня был неудачный матч. Многое не получалось. Но я не могу то же самое сказать про предыдущие игры.

— «Балтика» в принципе подготовленная команда. Но играет слишком схематично. Нет изюминки, мало нестандартных ходов. Все довольно предсказуемо, — считает Щербаченко.