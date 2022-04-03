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«В «Роторе» — катастрофа. И ведь это на бюджетные деньги...» Обзор 30-го тура ФНЛ

«Велес» разгромил «Ротор», «Спартак-2» обыграл «Балтику» в матче 30-го тура ФНЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Ротор» — «Велес» — 0:3.
Фото ФК «Ротор»
Федор Щербаченко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Яркие события 30-го тура ФНЛ корреспондент «СЭ» обсудил с бывшим главным тренером «Балтики», «Ротора», «Мордовии» Федором Щербаченко.

Обухов мстит «Торпедо» за допинг, но прав ли Кукуян?

«Оренбург» — «Торпедо» — 1:0 (0:0)
Гол: Обухов, 49.
Незабитый пенальти: Фамейе, 45.
Удаление: Енин, 43.

Накануне центрального матча тура «Оренбург» и «Торпедо» столкнулись с кадровыми проблемами. Марцел Личка не мог рассчитывать на дисквалифицированных Бреева, Ойеволе и Сивакова, Александр Бородюк — на травмированного Темникова.

«Оренбургу» нужно было реабилитироваться за громкую пощечину, полученную от дубля «Краснодара» (2:5). В итоге стартовый натиск хозяев привел к двум перспективным моментам. Фамейе отклеился от Нетфуллина, который призван был заменить Темникова справа в обороне, но не выцелил в ближний угол. А через пару минут ганец чуть-чуть не дотянулся до прострела Эктова.

«Торпедо» играло осторожно, особо вперед не лезло. А вот атаки подопечных Лички становились все конкретнее и конкретнее. На 30-й минуте им удалась классная трехходовка, в результате которой Миронов со средней дистанции пробил чуть выше ворот. Вскоре воспитанник «Локомотива» шикарно исполнил штрафной, однако не менее блестяще сыграл Ботнарь, кончиками пальцев переведя мяч в перекладину.

На 42-й минуте решение арбитра Павла Кукуяна вызвало бурю эмоций на тренерской скамейке торпедовцев. Рефери усмотрел игру рукой у Енина в своей штрафной (вторую за тайм) и показал ему второй «горчичник». По тем видеоповторам, которые были в трансляции, понять что-либо сложно. Так или иначе двойной удар по гостям — удаление и пенальти. Впрочем, Фамейе пробил очень слабо, Ботнарь вышел победителем из этой дуэли.

Россия. ФНЛ. 30-й тур
02 апр, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:0
Торпедо М
Голы
Обухов, 49 (1:0)
Нереализованный пенальти
Фамейе 44
Оренбург
Гошев Полуяхтов Стаматов (Печенин, 63) Малых Гойкович Аюпов Эктов Капленко Миронов (Васильев, 74) Обухов (Сычевой, 81) Фамейе (Ковалев, 63)
Торпедо М
Ботнарь Кожемякин Шумских Самсонов (Калмыков, 74) Адаев (Прошкин, 46) Султонов Померко Енин Нетфуллин Лебеденко (Седько, 81) Лаптев
Предупреждения
Миронов 50’, Аюпов 90+1’  -  Енин 32’, Самсонов 70’, Калмыков 84’, Прошкин 90+2’
Удаления
Енин 43’ (вторая ж.к)
Судьи
Кукуян (Сочи)

Сразу после перерыва хозяева реализовали численное большинство. Обухов после подачи со стандарта оказался самым расторопным в чужой вратарской — 1:0. Таким образом форвард передал «привет» «Торпедо», на которое у него имеется зуб.

В прошлом году Обухов был дисквалифицирован на 6 месяцев за положительную допинг-пробу, скрытую РУСАДА еще в 2013 году, когда он выступал за молодежную сборную России и «Торпедо».

В интервью Sport24 Владимир заявил, что 9 лет назад врач московского клуба делал ему уколы якобы для восстановления, но улучшений никаких не было. Именно тогда, по мнению форварда, в его организме и появился запрещенный препарат — метандиенон:

«... И «Торпедо» можно было бы все дернуть, проверить. Нашли бы у всех — и понятно, кто виноват. Кому и что докажешь сейчас? Все в «Торпедо поменялось, от владельцев до бухгалтеров. А в том, что по бухгалтерии допинг проводился по каким-то серым схемам, я не сомневаюсь», — говорил Обухов в январе этого года.

Пропущенный гол не отправил гостей в нокаут. Напротив, они заиграли гораздо ярче по сравнению с первым таймом, создали два добротных момента. Гошеву пришлось потрудиться, чтобы справиться с коварным, плотным ударом Нетфуллина, а Шумских пробил рядом со штангой.

«Оренбург» не упустил, наверное, важнейшую победу в сезоне и упрочил свое лидерство в ФНЛ. У «Торпедо» же есть большие вопросы к судьям.

— Ребята не заслужили этого поражения, — подчеркнул на пресс-конференции Александр Бородюк. — Я им признателен. Бились, старались, показали содержательный футбол. Желтые карточки эти... Мы сейчас посмотрели в раздевалке запись. Не знаю, как трактовать эти решения. Наши болельщики выразили свое отношение к главному арбитру встречи... Я же, пожалуй, ничего говорить не буду. Вы же видите, что у нас творится. Что-то скажешь в адрес не очень профессионального судейства, и сразу следуют какие-то санкции... Этот вопрос нужно рассматривать в комплексе. Первая желтая Енину была выдумана. Вторая? Он отворачивался, ему попали в плечо. Удаление, пенальти. Ну... Не знаю. Что я могу сказать про этого судью? Нечего... Мне просто обидно за ребят, за их труд.

Федор Щербаченко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Федор Щербаченко.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Наш эксперт Федор Щербаченко поддержал главного тренера «Торпедо»:

— Матч можно разделить на две части. До удаления Енина и после него. В принципе, Кукуян судил ровно. Но вот за что он показал первую желтую игроку «Торпедо»? Мяч же случайно попал в руку автозаводцу. За что «горчичник»? Я созвонился со знакомыми арбитрами. Все они, мягко говоря, удивлены... Считаю, в таких принципиальных матчах, когда встречаются лидеры, арбитрам следует поступать осторожнее, не разбрасываться, что называется, карточками, где они не к месту. Иначе возникают какие-то домыслы в тенденциозности... Две случайные руки. По второй я соглашусь — пенальти. Мяч шел в ворота. «Торпедо» не повезло. Но первый «горчичник» показан абсолютно не заслуженно! Конечно, все это повлияло на ход игры.

При этом «Оренбургу» нужно отдать должное за первый тайм. После поражения от «Краснодара-2» игроки вышли с должным настроем, смотрелись предпочтительнее в атаке, нагнетали. А после перерыва гости даже вдесятером стремились спасти матч, лезли вперед, создали моменты.

«Енисей»: 5 побед подряд!

«Томь» — «Енисей» — 0:1 (0:0)
Гол: Молтенинов, 57.
Удаление: Кубышкин, 55.

В сибирском дерби «Томь» дома уступила «Енисею» (0:1). После крупного поражения от «Торпедо» (2:5) рулевой хозяев Сергей Жуков пошел на серьезные перестановки в составе — аж пять изменений в старте. Красноярцы же из-за перебора карточек лишились своего главного выдумщика Зотова.

В первом тайме игра не слишком смотрелась. Много сумбура, единоборств, неточных передач. Командам не удавалось комбинировать на тяжелом поле. Как итог — всего один опасный момент. Зуйков после тонкой передачи Ставпеца бил в ближний угол — Опарин гостей выручил.

После перерыва «Томь» прибавила в движении и имела еще две возможности открыть счет. В обоих случаях Галаджан не переиграл голкипера. Все перевернулось на 55-й минуте. Кубышкин вблизи своей штрафной неосторожно выставил руку и попал в лицо сопернику. Вердикт арбитра — желтая карточка, которая стала для хавбека второй.

И практически тут же хозяева пропустили. Здесь нужно отдать должное тренерскому чутью Вадима Гаранина. В перерыве он произвел три замены. В частности, снял с игры лучшего футболиста ФНЛ в марте Окладникова, на которого, по слухам, уже положили глаз несколько команд премьер-лиги. Вместо него вышел Молтенинов, который после передачи с фланга опередил голкипера и защитника томичей. 0:1.

Россия. ФНЛ. 30-й тур
02 апр, 12:00. Труд (Томск)
Томь
0:1
Енисей
Голы
Молтенинов, 57 (0:1)
Томь
Арапов Дуарте Абрамов Савиных Зуйков Кирсанов (Обивалин, 64) Коробов (Горовых, 76) Ставпец (Кудряшов, 76) Гордюшенко Кубышкин Галаджан (Корж, 64)
Енисей
Опарин Кичин Шакуро (Масловский, 46) Феррейра Ломакин (Самойлов, 46) Раздорских (Гыстаров, 90+1) Иванов Бевеев Ланин Канаплин (Саная, 86) Окладников (Молтенинов, 46)
Предупреждения
Кубышкин 1’, Гордюшенко 68’, Абрамов 79’, Кудряшов 90’  -  Кичин 35’, Канаплин 48’
Удаления
Кубышкин 55’ (вторая ж.к)
Судьи
Федоров (Петрозаводск)

Он же вскоре мог убивать интригу в дерби, однако с линии вратарской не попал в пустой угол. Нельзя сказать, что хозяева сникли. Напротив, периодически огрызались. Да как! Гордюшенко остроумно закручивал мяч в ближний угол со штрафного — Опарин не повторил ошибки голкипера «Торпедо» Ботнаря в прошлом туре. А на 81-й минуте убойный момент запорол Обивалин. Защитника вывели один на один с Опариным, но тот пробил неудачно — во вратаря.

В компенсированное время Саная простил «Томь», угодив в штангу. «Енисей» одержал пятую кряду победу в ФНЛ. Фантастика! Красноярцы уже пятые и следующие три матча проведут дома. Реальный шанс пробиться в РПЛ?

У Щербаченко есть вопросы к судейству и по этому матчу.

— Не понял, за что удалили Кубышкина. Игрок Томска просто выставил руку. Это же не отмашка, не удар. Футболист «Енисея» наткнулся на руку, сымитировал боль... Арбитр на это купился, хотя таких моментов в игре бывает предостаточно.

«Енисей» забил вскоре после того эпизода. Однако Томск не сдался, мог сравнивать счет. Хозяева имели убойный момент, но... Возвращаясь, к судейской теме, хотелось бы, чтобы системных ошибок стало гораздо меньше. Должны быть единые трактовки. Нужно уже все привести к общему знаменателю. Весенняя часть сезона как никак. Напряжение нарастает.

«Енисей» подбирается к стыкам. Команда в целом играет добротно. Нужно отметить тренерское решение Гаранина. В перерыве он произвел аж три замены, и все они сработали. Выпустил вместо Окладникова Молтенинова, который и решил, получается, исход встречи. Видно, что у красноярцев хорошая скамейка. Это очень важно в концовке чемпионата.

Почему буксует «Факел»?

«Факел» — «Кубань» — 0:0
Незабитый пенальти: Петров, 3.
Удаления: Дашаев, 2. Сидоров, 41. Маркин, 90+5.

«Факел» дома не смог переиграть «Кубань» — 0:0. Воронежцы не побеждают уже в третьем туре подряд. Второй тайм команды провели в формате 10 на 10 из-за удалений Дашаева (2-я минута) и Сидорова (40-я). В дебюте встречи Петров не реализовал пенальти — хозяев спас Городовой.

— «Факел» находится кризисе, но он не системный, — заметил наш эксперт. — . Мне кажется, на воронежцев повлиял перенос первого весеннего тура, когда им не разрешили сыграть дома. Слышал, что там возник конфликт между руководством клуба и стадионом. Хорошо, что в ситуацию вмешался губернатор. Потом последовало болезненное поражение от «Торпедо» в Краснодаре. Пока игроки «Факела», видимо, еще не до конца пришли в себя. Сказалось и отсутствие на игре по семейным обстоятельствам главного тренера Василенко. Хотя отступать дальше некуда. Сейчас каждое очко на вес золота. Я уже как-то говорил про скромную селекцию Воронежа. Там посчитали, что состав хорошо укомплектован. Возможно, следовало все же приобрести одного-двух игроков.

Россия. ФНЛ. 30-й тур
02 апр, 16:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
0:0
Кубань
Нереализованный пенальти
Петров 2
Факел
Городовой Черов Дашаев Пейчинович Мастерной Брызгалов Акбашев Мендель Максимов (Шаваев, 67) Никитин (Шепилов, 46, Файзуллин, 79) Аппаев (Дядюн, 60)
Кубань
Нестеренко Хомуха (Карев, 76) Грицаенко (Эдиев, 29) Большаков Гурфов Кулишев (Рыбин, 46) Алейников (Сапета, 60) Лаук Сидоров Безденежных Петров (Маркин, 60)
Предупреждения
Никитин 33’, Максимов 45+1’, Мендель 90’  -  Петров 3’, Эдиев 35’, Маркин 61’, Безденежных 80’, Карев 90’
Удаления
Дашаев 1’, Сидоров 40’, Маркин 90+5’ (вторая ж.к)
Судьи
Матюнин (Москва)

«Состав «Ротора» обновится на 95 процентов»

«Ротор» — «Велес» — 0:3 (0:0)
Голы: Галоян, 57 — с пенальти (0:1). Ежков, 77 (0:2). Галоян, 90+3 (0:3)

«Ротор» после победы над «Нефтехимиком» был разгромлен дома «Велесом». В начале второго тайма Пелих с пяти метров не попал в створ ворот гостей. Наказание последовало довольно быстро. Шахов завалил в штрафной Кертанова — пенальти. Галоян положил начало крупной победе «Велеса». Он же и поставил жирную точку в компенсированное время — 3:0.

Надежда волгоградцев остаться в ФНЛ, которая забрезжила после прошлого тура, вновь начала угасать. «Ротор» — 18-й, до спасительного места 6 очков.

Щербаченко уверен: селекционная работа волгоградцев была провалена.

— «Ротор» проиграл по делу. «Велес» выглядел более системным. Волгоградцы продолжают играть прежде всего за счет эмоций. Не хочется сыпать соль на рану, но приходится. Тяжело наблюдать такой футбол в исполнении команды со столь славными традициями. Главный показатель происходящего — увы, низкая посещаемость матчей.

Даже если «Ротор» стабилизирует игру, начнет исправно набирать очки, то глобально проблема не решится. Перспектив у этой команды просто не видно. Возникают очень серьезные вопросы к комплектованию. Нет лидеров, игроков с харизмой, нет футболистов на вырост. Все провалено!

Футболисты просто зарабатывают деньги. Не видно света в конце тоннеля. Уверен, по окончании сезона состав «Ротора» обновится на 95 процентов, вне зависимости от того, останется ли команда в первой лиге. Это не только мое мнение, но и коллег, болельщиков. Руководство клуба выбрало совершенно не тот вектор развития. И все это на бюджетные деньги. Ведь в отдельных матчах на скамейке «Ротора» сидят игроки с очень приличными зарплатами...

Возможно, «Ротор» и спасется, хотя в это мало кто верит. Если бы в клубе был частный инвестор, то команда при таком бюджете точно бы не боролась за выживание. Такого бардака не было бы!

Россия. ФНЛ. 30-й тур
02 апр, 15:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
0:3
Велес
Голы
Галоян, 55 (0:1), Ежков, 77 (0:2), Галоян, 90+3 (0:3)
Ротор
Обухов (Терновский, 71) Пелих Дудиев Байрыев Шахов Улад Омар (Абдуллаев, 71) Кипиани (Школик, 71) Махатадзе Минаев Макаров Кавтарадзе (Серченков, 36, Бериашвили, 46)
Велес
Кузнецов Михайленко Кахидзе Майга Кертанов (Мальцев, 83) Абдуллахи (Макеев, 63) Галоян Вульфов (Прищепа, 46) Кабахидзе Логуа (Воробьев, 46) Саркисян (Ежков, 58)
Предупреждения
Серченков 37’, Байрыев 73’, Шахов 76’  -  Вульфов 45+1’, Прищепа 89’
Судьи
Куликов (Саранск)

Не пора ли вернуться на «весну-осень»?

Щербаченко уверен: ФНЛ нужно возвращаться к системе «весна-осень».

— Вы же видели состояние поля в Томске... Это вновь навело меня на мысль: пора переходить на «весну-осень». В таком случае мы бы не теряли три важнейших месяца, играли бы на хороших газонах. А то нас в середине мая заставляют закончить сезон, а начинаем только в августе. Почему? Сами себя лишаем качественных матчей. Я не так давно работал в Белоруссии, в ФК «Минск». Так вот там как раз система «весна-осень», и календарь намного ритмичнее и эффективнее, чем в ФНЛ. Без всяких «тройников».

Падение «Балтики», шедевр Маркитесова

«Балтика» — «Спартак-2» — 0:1 (0:0)
Гол: Маркитесов, 64.

«Балтика» на своем поле уступила «Спартаку-2» (0:1). Команда Сергея Игнашевича уже делит 9-11-е места. Перспективы попасть в «стыки» довольно туманные. Единственный гол в этой встрече в исполнении Маркитесова получился на загляденье. Дмитрий на левом полуфланге пробросил мяч мимо Тишкина и пробил в дальний верхний угол. Блеск!

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич признал результат закономерным.

— Безобразная игра с нашей стороны! Заслуженное поражение. Кризис? Не соглашусь. Да, сегодня был неудачный матч. Многое не получалось. Но я не могу то же самое сказать про предыдущие игры.

— «Балтика» в принципе подготовленная команда. Но играет слишком схематично. Нет изюминки, мало нестандартных ходов. Все довольно предсказуемо, — считает Щербаченко.

Россия. ФНЛ. 30-й тур
02 апр, 18:00. Калининград (Калининград)
Балтика
0:1
Спартак-2
Голы
Маркитесов, 64 (0:1)
Балтика
Латышонок Осипов (Кленкин, 46) Остоич Мещанинов Тишкин (Карпович, 74) Попов Альшин Кашчелан (Алейник, 71) Барсов (Гелоян, 71) Мусаев Максименко
Спартак-2
Акмурзин Воропаев Петрунин Толстопятов Маркитесов Сунгатулин Шитов (Муталиев, 90+3) Бакалюк Оганесян Шильцов (Лайкин, 74) Шитов
Предупреждения
Карпович 77’, Алейник 90+1’  -  Шитов 89’
Судьи
Аверьянов (Санкт-Петербург)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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Зенит

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ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

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Футбол
ФНЛ
ФК Балтика
ФК Ротор
ФК Томь
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0

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