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Сегодня, 15:28

РФС разрешил клубам РПЛ использовать легионеров, заявленных в ФНЛ

Клубам РПЛ разрешили использовать легионеров, заявленных в ФНЛ
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Клубам РПЛ разрешили использовать легионеров, заявленных в ФНЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бюро исполкома РФС внесло изменения в регламент Тинькофф РПЛ, информирует пресс-служба организации.

Как отмечается, теперь легионеры, заявленные клубом для участия в ФНЛ, в соответствии с квотой, смогут играть и в РПЛ.

В ФНЛ выступают «Спартак-2» и «Краснодар-2», которые имеют «сквозную» заявку, по которой могут обмениваться игроками с главными командами из РПЛ. Однако на иностранных футболистов действовал запрет. Заявленные в ФНЛ легионеры не могли играть в чемпионате России.

Напомним, в чемпионате России по футболу действует лимит на легионеров по схеме «8+17» (8 легионеров в заявке). Со следующего сезона в заявке можно будет иметь до 13 иностранных футболистов, восемь из которых смогут одновременно выходить на поле.

Подробно с другими изменениями, принятыми на бюро исполкома, можно ознакомиться на сайте РФС.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
РПЛ
ФНЛ
3
9
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1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
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