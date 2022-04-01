РФС разрешил клубам РПЛ использовать легионеров, заявленных в ФНЛ

Бюро исполкома РФС внесло изменения в регламент Тинькофф РПЛ, информирует пресс-служба организации.

Как отмечается, теперь легионеры, заявленные клубом для участия в ФНЛ, в соответствии с квотой, смогут играть и в РПЛ.

В ФНЛ выступают «Спартак-2» и «Краснодар-2», которые имеют «сквозную» заявку, по которой могут обмениваться игроками с главными командами из РПЛ. Однако на иностранных футболистов действовал запрет. Заявленные в ФНЛ легионеры не могли играть в чемпионате России.

Напомним, в чемпионате России по футболу действует лимит на легионеров по схеме «8+17» (8 легионеров в заявке). Со следующего сезона в заявке можно будет иметь до 13 иностранных футболистов, восемь из которых смогут одновременно выходить на поле.

Подробно с другими изменениями, принятыми на бюро исполкома, можно ознакомиться на сайте РФС.