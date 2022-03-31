Главное о кризисе в Казани.

«СЭ» — о том, что ждет «Рубин» без иностранцев, как Слуцкому спасти клуб от вылета из РПЛ и почему у казанцев не оказалось резерва даже из академии.

Принцип домино: почему легионеры бросили команду Слуцкого

Массовый отъезд легионеров из «Рубина» — самая странная история в период санкций, наложенных на российский футбол. Побег схожего масштаба случился только в «Краснодаре», но там во многом сам клуб пришел к такому решению. В «Рубине» же ситуация спровоцирована именно игроками. Еще после матча с «Зенитом» Леонид Слуцкий говорил, что с легионерами был разговор, но никто уходить не собирался. И буквально за пару недель команда осталась вообще без иностранцев.

Уже строятся теории о том, что они разуверились в Слуцком и его идеях, бегут с тонущего корабля — но это кажется слишком притянутым. Например, первым, кто приостановил контракт, был Дрейер, который стал в «Рубине» лучшим бомбардиром и лидером, а в своем последнем матче забил победный гол «Ахмату» в гостях (это была первая за 11 лет победа в Грозном). И после этого он вдруг перестал верить в Слуцкого и решил уехать? Слабо в это верится.

Скорее причина вообще не в Слуцком: европейцев в нынешних реалиях тяжело удержать любому клубу и тренеру. Во-первых, их просят вернуться домой родные. Тому же Дрейеру и Абильдгору звонили родители и настоятельно просили уехать из России, потому что очень переживают. Учитывая, что в клубе небольшие зарплаты (далеко не уровня московских команд), удержать их деньгами было невозможно.

Леонид Слуцкий. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Во-вторых, проблемы с финансовыми операциями тоже усложняют жизнь игрокам: вывести сверх нормы нельзя, нужно искать пути обхода — такие проблемы пугают легионеров, которые едут в Россию не от большой любви к стране или нашему футболу, а из-за денег. И когда у Дрейера и Хакшабановича появились варианты вернуться домой, они это сделали. А дальше сработал принцип домино: когда уезжают двое-трое, начинается паника, и цепочка рушится. Уремович, Бегич, Кварацхелия тоже дождались паузы, а затем покинули клуб, дистанционно приостановив контракты. Причем ни у кого из них не было готового варианта для продолжения карьеры, когда они уезжали из Казани.

Сыграло роль и то, что в «Рубине» собраны только европейцы, а не южноамериканцы, которые нейтральнее относятся к событиям вне поля: для них главное — вовремя получать зарплату и иметь доступ к привычным благам. Если у кого-то, как в ЦСКА и «Зените», иностранцы еще в строю, это не говорит о качестве менеджмента. Потому что удержать европейца из Дании или Швеции — почти нереально.

Пока в «Рубине» остался только защитник Тальби: тунисец уверял «СЭ», что не собирается уезжать и чувствует себя спокойно. Но говорил он это, когда в клубе еще были легионеры, а теперь он остался один. Дальнейшие прогнозы неутешительные — в клубе ожидают, что летом команду покинут вообще все иностранцы.

В Казани легионерам платили зарплаты по актуальному курсу — это сильно било по бюджету. С учетом того, что задач, кроме борьбы за выживание, уже не осталось, иностранцы со взлетевшими окладами «Рубину» больше не нужны. Наверняка можно было попытаться их удержать, уговорить, завалить гарантиями, найти схемы переводов средств в валюте, компромиссы, но ради чего? Логично, что сегодня клуб остался без легионеров.

Андерс Дрейер, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом. ФК «Рубин»

Стратегия «Рубина» рухнула. Без легионеров клуб на грани

На протяжении трех лет в Казани делали акцент на европейский рынок и подписывали в основном скандинавов, чтобы выгодно перепродать (например, трансфер шведа Старфельта в «Селтик» принес 5 миллионов евро), большие ожидания были от Абильдгора и Дрейера. Как рассказал «СЭ» спортивный директор клуба Олег Яровинский, в «Рубине» был план по продаже этих игроков и покупкам на замену. Но клуб стал заложником этого вектора с учетом новых реалий, ведь стратегия рухнула.

«Краснодар» тоже сильно пострадал, но спасается тем, что имеет сквозную заявку с «Краснодаром-2», держится за счет сильной академии, качественных российских игроков. «Ростов» выезжает благодаря хорошему костяку русскоговорящих футболистов (Полоз, Глебов, Осипенко, Комличенко, Байрамян). У «Рубина» нет ничего из перечисленного: ни второй команды во взрослом футболе, ни плодоносной академии, ни качественной обоймы россиян в основе.

Поэтому сегодня именно «Рубин» представляется главной жертвой санкций. Да, проблемы команды были и с Кварацхелией, Бегичем, Дрейером и другими легионерами в составе. Но без них команда просто теряет какое-либо лицо — зависимость от их присутствия была ощутимой. Действительно сильные российские игроки, которые способны делать разницу, в Казани появляются редко. Последний такой футболист — Денис Макаров, ушедший в «Динамо» за 9 миллионов евро. До него больших трансферов россиян у клуба не было много лет.

Единственный игрок в нынешнем «Рубине», который вызывает интерес топ-клубов и относительно стабилен, — Илья Самошников, вызванный в сборную. Есть Константин Кучаев, который здорово влился в состав, но это арендованный футболист. От Солтмурада Бакаева, Леона Мусаева, Александра Зуева, Александра Ломовицкого ждали рывка в разные периоды, но никто из них так и не стал игроком для серьезных задач. Рассчитывать, что эта группа футболистов в стрессовой ситуации не облажается, очень трудно.

Потому перспективы клуба вызывают опасения. «Рубин» идет на 10-м месте с запасом в пять очков от зоны стыков. Вряд ли команда резко рухнет в подвал таблицы даже с учетом всех проблем, но именно команда Слуцкого — пример, как многолетняя стратегия разваливается за недели и оказывается под угрозой борьбы за выживание.

Слуцкий начинал свой путь в «Рубине» с того, что спасал команду от вылета. Теперь он возвращается к этой задаче, только условия и ресурсы у тренера стали хуже.

Хван Ин Бом. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Состав «Рубина» еле набирается. Надежда на возвращение Ин Бома и Абильдгора

В интервью Ксении Собчак Слуцкий рассказывал о Дзюбе в контексте футболиста, способного «поднять упавшее знамя». Не секрет, что «Рубин» приглашал Артема в Казань. Игрок с такими качествами необходим команде, в которой и до санкций были проблемы с лидерами. А сейчас тем более непонятно, кто в «Рубине» может повести за собой коллектив. Знамя упало, и никто не рвется его поднять. Потому отчасти Слуцкий и отдавал повязку то Кварацхелии, то Самошникову.

Раньше лидерские функции брали на себя легионеры: Хакшабанович исполнял все стандарты, Дрейер — лучший бомбардир команды с 8 голами в сезоне, Уремович был лидером обороны и несколько сезонов провел в качестве капитана. Иностранцы делали разницу — без них «Рубин» посыпался еще стремительнее. Пока формально не ушли только три легионера: защитник Монтассар Тальби, который уехал в сборную Туниса на стыковые матчи к ЧМ-2022, а также Абильдгор и Ин Бом — оба из-за травм вернулись на родину.

Абильдгор в Дании тренируется с «Ольборгом», а Ин Бом с переломом пальца проходит реабилитацию в Южной Корее и работает вместе со сборной. По данным «СЭ», в «Рубине» ждут приезда игроков и надеются, что оба все-таки вернутся в Казань, когда будут готовы. Возможно, в их ситуации повлияет то, что оба — клиенты Кристиана Эмиле, европейского агента Леонида Слуцкого. Пока футболисты не приостановили контракты, как другие легионеры. Но если их возвращение и случится, то вряд ли произойдет в течение нескольких дней.

Игру с «Химками» в ближайшем туре пропустят дисквалифицированные Лисакович и Ломовицкий. У Тальби после матча за сборную будет два дня на возвращение. Готов ли он выходить на поле сразу с самолета и вернется ли вообще — пока непонятно. Но Слуцкому очень нужен тунисец, потому что во время паузы на матчи сборных он остался с одним центральным защитником.

Егор Тесленко. ФК «Рубин»

Хорошо, что зимой «Рубин» решился подписать из «КАМАЗа» Егора Тесленко, который приходил четвертым выбором в центр защиты (были Уремович, Бегич, Тальби). Другой молодой российский защитник Константин Нижегородов получил травму на сборах и был прооперирован в Германии — в этом сезоне он казанцам точно не поможет. Поэтому вариантов в защите нет: только Тальби и Тесленко.

В товарищеской игре с «Крыльями» в этой роли Слуцкий использовал Леона Мусаева, а фланги могут закрыть Самошников, Зотов и Игнатьев. В центре — Апшацев, Кучаев и Кузнецов, в атаке — Онугха, Бакаев и воспитанник Фаттахов, дебютировавший в РПЛ в игре с ЦСКА. Но резерва у «Рубина» практически нет, а из тех, кто провел с основой полноценные сборы, остались только защитник Савицкий и нападающий Климов.

У Слуцкого элементарно нет обоймы, а играть без замен все матчи нереально: травмы, усталость, удаления — нехватка игроков будет ощутима. Так что в ближайших турах ожидается много дебютов.

Ориентировочный состав «Рубина». Фото «СЭ»

Наверняка «Рубин» пожертвует Кубком России, где на выезде сыграет с «Енисеем». Вероятно, Слуцкий отправит в Красноярск молодежную команду, чтобы не мучить перелетами и нагрузками малочисленную основу. Но проблема в том, что даже сильнейший состав способен провалиться против крепкой команды ФНЛ, которая недавно разгромила «Локо». Что будет с молодежью?

«Химки», «Краснодар», «Спартак», «Арсенал», «Сочи», «Локомотив», «Урал», «Уфа» — календарь в РПЛ у «Рубина» тяжелый, есть матчи с прямыми конкурентами. Пока непонятно, за счет чего команда может пройти этот отрезок и удержать нынешние позиции.

В первой части сезона были вопросы к качеству игры, а также к зрелищности. Теперь об этом, очевидно, пора забыть. Если Слуцкий решит играть от обороны, припарковавшись в своей штрафной, его можно будет понять.

За академию «Рубина» стыдно. У клуба нет своего резерва

Нынешняя ситуация показала, что клуб должен был больше внимания уделять академии, которая сейчас могла бы стать спасением. На сегодняшний день в «Рубине» нет резерва, свои игроки не готовы к такому уровню, тренерские ресурсы также отсутствуют. В последние годы специалисты из Казани зачастую уезжали в московские академии, где больше денег и возможностей. В Казани «Рубин» уже два десятка лет критикуют за то, что у него нет своей системы подготовки игроков, а академия топчется на месте. Неудивительно, что как только воспитанник появляется в составе, то все пристально следят за его каждым шагом.

Это всегда сопровождалось огромными ожиданиями: Артур Сагитов забивал победный гол в РПЛ, Степанов и Абдуллин обыгрывали на выезде «Зенит», Набиуллин добрался до сборной России. Но затем все сменялось разочарованием. Редкие появления своих игроков в составе — скорее вынужденная мера, исключения, а не плоды системной работы.

Это очень сложный для клуба вопрос и проблема, с которой в разные годы не справлялись ни Курбан Бердыев, ни боссы, которые работали до нынешнего гендиректора Рустема Сайманова. За много лет «Рубин» смог подготовить для РПЛ лишь двух игроков, удержавшихся в лиге: Эльмира Набиуллина и Данилу Степанова. Негусто. Поэтому инфраструктура академии, тренерские кадры, методики — все нуждается в осмыслении, изменении и реформах.

Даже отношение клуба к вышедшим из академии воспитанникам вызывает вопросы. Зимой «Рубин» продал в Тулу левого защитника Степанова, который до этого играл в «Рубине» при Бердыеве, затем при Шаронове, а позже — в аренде в «Роторе». На эту позицию клуб купил у «Спартака» Ломовицкого за 1,5 миллиона евро (в три раза дороже Степанова), и пока новичок откровенно проваливается.

Данил Степанов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Также «Рубин» отпустил в «Нижний Новгород» другого воспитанника — центрального защитника Виктора Александрова. В этом году у 20-летнего игрока три полных матча за основу команды Кержакова, есть интерес от других клубов лиги. Но «Рубину» он по каким-то причинам не пригодился. Безусловно, задним умом можно рассуждать, что клуб не прав. Но тенденция продавать воспитанников, а не отдавать в аренды красноречиво говорит о заинтересованности клуба в стратегии, а также о доверии к своим игрокам.

На прошлой неделе «Рубин» проводил скрытый товарищеский матч с «Крыльями Советов» и проиграл 0:5. Хотя первый тайм закончился ничьей, а парад голов от Самары начался после серии замен (когда вышли игроки из дубля), это еще один показатель уровня молодежного футбола не только в клубе, но и во всем регионе. Стыдно, что у команды такого уровня за 15-20 лет не появилось достойной академии и резерва, чтобы справиться с нынешним испытанием.

Очевидно, кризис заставит «Рубин» обратить внимание на свою академию. Компенсации и огромные зарплаты легионерам, комиссии, неустойки — все это оказалось неоправданно и стратегически ничего не дало. По имиджу, уровню интереса, игры и позициям клуб все там же, где и был раньше. Да, амбиции руководства в разные годы подразумевали трансферы иностранцев, но параллельно ничего не мешало вкладывать силы и ресурсы в академию.

Теперь ситуацию не изменить вмиг: нужны годы, чтобы академия функционировала не для галочки, а стала усилением, подпиткой для основной команды.

Но пора хотя бы начать.