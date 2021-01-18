Новый хозяин для лучшей лиги мира. В президенты ФНЛ командирован Алаев

Максим Алланазаров о том, что ждет первый дивизион после выборов нового руководителя.

Почему новым президентом ФНЛ станет именно Александр Алаев? Все просто: на сегодняшний день у генерального секретаря РФС попросту нет, будем откровенны, конкурентов. Илья Геркус, судя по всему, «снимается с пробега». Иван Шабанов, единственный пока официально зарегистрированный кандидат, по объективным причинам вряд ли составит конкуренцию Алаеву. Президент футбольного союза Александр Дюков намерен продолжить реформы, а для этого на должности руководителя лучшей лиги мира ему нужен свой человек. И что у Геркуса, что у Шабанова почти нет шансов в борьбе против РФСовской махины.

Давайте говорить честно: с приходом Дюкова на пост президента РФС мы впервые наблюдаем реформирование многих процессов. Да, многие (в том числе и я) опасались, что бывший босс «Зенита», поднявшись на вершину власти российского футбола, подчинит его интересам питерского клуба. Но этого, к счастью, не произошло. К Дюкову можно относиться по-разному, но глупо отрицать, что он хочет поменять застарелую структуру спорта номер один в стране.

«Чертаново» выдвинул Александра Алаева на выборы главы ФНЛ

Один из главных вопросов функционирования лучшей лиги мира — финансовый. На мой взгляд, ни Шабанов, ни Геркус не смогут найти для ФНЛ деньги, которые так необходимы для полноценного существования и развития. Им обоим не хватит для этого рычагов и связей. Алаев же, работая в тесном сотрудничестве с РФС, сможет решить вопрос гораздо быстрее. С приходом в РФС Дюкова финансовые проблемы футбольного союза, которые преследовали организацию на протяжении последних десяти лет, стремительно устранились.

Еще один важный аспект, который появится если Алаев займет кресло президента ФНЛ, — объединение лиги с ПФЛ под единым руководством. Это необходимо для того, чтобы низшие слои профессионального футбола имели единый вектор развития и не принимали стратегические решения независимо друг от друга. Коллаборация также позволит решить экономический вопрос: вместо двух офисов разных организаций будет создан единый управленческий центр, что позволит сэкономить средства на аренде недешевых московских площадей.

На мой взгляд, если Алаев возглавит ФНЛ, это также послужит четким сигналом к руководителям РПЛ. Централизация власти набирает обороты, и этот процесс продолжится. Последние скандалы, связанные с недоверием некоторых клубов премьер-лиги к ее действующему руководителю Сергею Прядкину, дают четкий сигнал высшему менеджменту РФС — время изменений настало. Реформирование всей структуры российского футбола выходит на финишную прямую. В ближайшие два года все его институты приобретут совершенно новый вид.

Пример — реорганизация Кубка страны. В турнир привлечено в шесть раз больше средств от коммерческих поступлений по сравнению с предыдущим. Опыт и знания поспособствуют тому, что Кубок превратится в одно из наиболее привлекательных для бизнеса и посещаемых соревнований в России. Также произойдет синергия специалистов РФС и лиг: союз задействует своих людей и ресурсы.

А ФНЛ требуется превратить в яркую, финансово независимую, интересную болельщикам структуру. Базовую для всего вида. Регионы должны стремиться иметь там своего представителя, а не думать о том, как не дать своему клубу умереть — или вообще махнуть на него рукой.