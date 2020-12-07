ФНЛ: президент Ефремов ушел в отставку. Что будет с #ЛучшейЛигойМира?

В понедельник глава Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов объявил, что досрочно покидает свой пост

Полномочия Ефремова действовали еще два года, формулировка, с которой он их прекратил задолго до окончания срока на общем собрании лиги звучит так: «По личным обстоятельствам». Но настолько ли они личные?

В футбольном мире говорят, что недовольство клубов руководством ФНЛ зрело уже давно. Прежде всего, их не устраивал финансовый аспект деятельности лиги. Всего на круг, по моим данным, команды получают от пула спонсоров за сезон 30 миллионов рублей. Рублей, не евро. Коллективам, занявшим места с 1-го по 6-е, полагается по 2 миллиона, всем остальным — по 1.

При этом заявочный взнос равен 12 миллионам. Перелеты, переезды выливаются для каждого участника еще в 8-12 миллионов за сезон в зависимости от логистики. Между доходами и расходами наблюдается дисбаланс, не находите?

И ладно бы у клубов имелась возможность зарабатывать самим не только на матч-дэях и продаже атрибутики (понятно, что это мизер, если даже в РПЛ эти статьи доходов не стоят в первом ряду). Но, например, контракт ФНЛ с крупной букмекерской конторой не предусматривает заключение командами договоров с другими представителями этого рынка, что могло бы прилично помочь в финансировании. Трансляции на ресурсе крупнейшего интернет-поисковика тоже не дают дохода — по моей информации, за них лиге выплачивается 20 миллионов рублей, а организация показа обходится в 27 миллионов.

Люди, знакомые с ситуацией в ФНЛ, утверждают, что руководители ряда клубов не раз запрашивали у лиги документы о выплате агентского вознаграждения посредникам за «привод» спонсоров — оно, как говорят мои источники, равно 13 миллионам рублей. Просили показать штатную структуру лиги — с целью понять, кто за что отвечает и сколько за это получает. Всякий раз следовал отказ.

Сегодня общее собрание не приняло бюджет на сезон-2021/22: членам ФНЛ не хочется в очередной раз оказаться в ситуации выживания, а не нормальной деятельности. Показательны итоги голосования — только трое воздержавшихся, остальные против, и НИ ОДНОГО за. Тема отложена, ее должны вновь поднять до Нового года.

В общем, напряжение между клубами и Ефремовым достигло пика — и президент ФНЛ посчитал, что в таких условиях лучший вариант уйти. Но отставка всегда порождает вопрос — что дальше?

Чисто юридически 25 февраля будущего года должны пройти выборы нового главы лиги. Но стоит ли их вообще организовывать? Не имеет ли смысла РФС взять процесс в свои руки? В Футбольном союзе есть Департамент по проведению и организации соревнований, который вполне справляется с Кубком страны — может быть, нужно поступить так же и с ФНЛ (а заодно и с ПФЛ)? Чтобы РФС рулил напрямую, без, так сказать, посредников. В таком случае и давно назревшая реформа #ЛучшейЛигиМира — разделение за два дивизиона по территориальному признаку по 16-18 клубов в каждом (Ефремов, как говорят, был не в восторге от проекта) — прошла бы быстрее и менее болезненно. Клубы снизили бы расходы, уменьшилась бы вероятность их гибели. Возрос бы тот самый охват регионов, о котором так много разговоров в духе «у нас огромная страна». Тренеры и футболисты получили бы возможность для нормальной организации тренировочной работы, а не как сейчас — люди думают только о том, чтобы побыстрее восстановиться, и снова едут в аэропорт. О каком росте мастерства в подобных условиях может идти речь?

Есть и другой вариант: делегировать РПЛ полномочия по проведению турниров во всей пирамиде клубного футбола. При таком сценарии возникнет единая лига, сообщающиеся сосуды, где можно учесть интересы каждого — от «Зенита», «Спартака» и ЦСКА до «Луки-Энергии», «Сахалина» и «Ессентуков».

Но как бы то ни было, отставка Ефремова — серьезный сигнал, что в ФНЛ все совсем не радужно и настало время перемен. Очередное общее собрание — 23 декабря.