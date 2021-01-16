Ларин считает Алаева идеальной кандидатурой на пост президента ФНЛ
14:00
Директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал «СЭ» информацию о возможном участии генерального секретаря РФС Александра Алаева в выборах президента ФНЛ.
«Мы в нашей организации считаем, что кандидатура Александра Алаева является идеальной для должности президента ФНЛ. Свой работой в РФС Алаев доказал, что он сможет решать самые сложные задачи и грамотно заниматься вопросами развития Лиги», — сказал Ларин.
Заключительный день регистрации кандидатов на должность президента ФНЛ — 25 января. Сами выборы пройдут 25 февраля.
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