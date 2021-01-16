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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Ларин считает Алаева идеальной кандидатурой на пост президента ФНЛ

14:00
Александр Алаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Алаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал «СЭ» информацию о возможном участии генерального секретаря РФС Александра Алаева в выборах президента ФНЛ.

«Мы в нашей организации считаем, что кандидатура Александра Алаева является идеальной для должности президента ФНЛ. Свой работой в РФС Алаев доказал, что он сможет решать самые сложные задачи и грамотно заниматься вопросами развития Лиги», — сказал Ларин.

Заключительный день регистрации кандидатов на должность президента ФНЛ — 25 января. Сами выборы пройдут 25 февраля.

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