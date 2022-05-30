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Сегодня, 19:01

Защитник Юрий Журавлев с большой вероятностью покинет «Уфу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Владимир Дейнека рассказал, что защитник Юрий Журавлев может покинуть «Уфу». Футболисту подыскивают наиболее подходящий вариант для продолжения карьеры.

— По Журавлеву ситуация следующая: мы сейчас контактируем с двумя-тремя командами премьер-лиги, — заявил Дейнека «РБ Спорт». — Клубы общаются с «Уфой», обсуждают сумму трансфера, которая устроит «Уфу».

— Это значит, что Журавлев точно уходит?

— Вероятность высокая. Юрий наверняка уйдет, работаем над этим, варианты есть. Важно прийти к концепции, которая устроит нашего клиента по личным амбициям и семейным желаниям. Плюс немаловажный фактор — чтобы клубы договорились. «Уфа» не занимается распродажей, у игроков есть контракты, обязательства. Но если кто-то хочет кого-то купить — пожалуйста, все в рамках рынка.

Отметим, что контракт Журавлева с «Уфой» рассчитан до 2024 года. В минувшем сезоне в составе «Уфы» защитник провел в общей сложности 30 матчей, в которых забил 3 мяча гола и отдал 2 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-zhuravleva-yurij-navernyaka-ujdet-iz-ufy-kontaktiruem-s-dvumya-tremya-klubami-prem-er-ligi/
ФК Уфа
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