Олег Иванов, Ортис и Саплинов покинули «Уфу»

Колумбийский нападающий Дилан Ортис покинул «Уфу» в связи с окончанием срока контракта, сообщает официальный сайт клуба. За команду Ортис провел 13 матчей, забил 1 гола и сделал 3 голевые передачи.

В «Ростов» вернется Александр Саплинов, проведший за «Уфу» 20 матчей на правах аренды.

Завершился контракт и у российского полузащитника Олега Иванова. Хавбек перешел в «Уфу» в январе 2021 года из ФК «Ахмат». За ФК «Уфа» Иванов провел 35 матчей, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

Ранее «Уфа» объявила, что по обоюдному согласию был расторгнут контракт с Алексеем Стукаловым, занимавшим пост главного тренера команды.

«Уфа» проиграла «Оренбургу» (2:2, 1:2) в стыковых матчах и в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.