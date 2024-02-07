Защитник «Ленинградца» Микушин рассказал, как ему не разрешали играть за «Енисей»

Защитник «Ленинградца» Владислав Микушин рассказал о проблемах с игровым временем в период выступления за «Енисей».

«Сыграл против «Спартака» — 2. Ко мне подошел спортивный директор, похвалил. В этом матче удалился Кичин. Я думал, что сейчас продолжу играть. А в итоге меня спустили во вторую команду «для тонуса». Я выхожу играть за вторую команду и получаю повреждение боковой связки. Четыре месяца восстанавливаюсь. Дальше мне назвали два варианта — пойти в аренду в «Тюмень» или «Форте» или остаться в «Енисее» — 2, но играть я там не буду. Позвонил агенту, тот предложил потерпеть. Я не собирался уходить в аренду в команду, в которую меня даже не звали. В последний день трансферного окна я общался в Горловым. Он сказал, что видит во мне игрока стартового состава, но по ряду причин я не могу играть в этой команде», — цитирует Микушина «Спорт День за Днем».

Футболист перешел в «Ленинградец» в 2022 году. В текущем сезоне он провел 13 матчей в Мелбет-Первой лиге, отметившись одним голом.