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Мелбет-Первая Лига

7 февраля, 12:39

Защитник «Ленинградца» Микушин рассказал, как ему не разрешали играть за «Енисей»

Алина Савинова
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Защитник «Ленинградца» Владислав Микушин рассказал о проблемах с игровым временем в период выступления за «Енисей».

«Сыграл против «Спартака» — 2. Ко мне подошел спортивный директор, похвалил. В этом матче удалился Кичин. Я думал, что сейчас продолжу играть. А в итоге меня спустили во вторую команду «для тонуса». Я выхожу играть за вторую команду и получаю повреждение боковой связки. Четыре месяца восстанавливаюсь. Дальше мне назвали два варианта — пойти в аренду в «Тюмень» или «Форте» или остаться в «Енисее» — 2, но играть я там не буду. Позвонил агенту, тот предложил потерпеть. Я не собирался уходить в аренду в команду, в которую меня даже не звали. В последний день трансферного окна я общался в Горловым. Он сказал, что видит во мне игрока стартового состава, но по ряду причин я не могу играть в этой команде», — цитирует Микушина «Спорт День за Днем».

Футболист перешел в «Ленинградец» в 2022 году. В текущем сезоне он провел 13 матчей в Мелбет-Первой лиге, отметившись одним голом.

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
ФК Енисей
ФК Ленинградец
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
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Бутта Магомедов

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Никита Глушков

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