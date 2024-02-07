Биджиев заменил Бердыева в махачкалинском «Динамо»

Главный тренер «Спартака» из Нальчика Хасанби Биджиев возглавил махачкалинское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Стороны достигли договоренности о сотрудничестве. 8 февраля 57-летний специалист прибудет в расположение команды в Турции и подпишет контракт с клубом.

Биджиев работал в нальчикском «Спартаке» с 2021 года. До этого он возглавлял курский «Авангард», а также входил в тренерский штаб «Амкара» и «Ротора».

«Динамо» 1 февраля объявило об уходе Курбана Бердыева. Он возглавлял команду с лета 2023 года. После 20 туров махачкалинцы лидируют в турнирной таблице первой лиги.