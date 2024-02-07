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7 февраля, 12:54

Биджиев заменил Бердыева в махачкалинском «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Футбольный тренер Хасанби Биджиев
Хасанби Биджиев.
Фото ФК «Динамо» Махачкала

Главный тренер «Спартака» из Нальчика Хасанби Биджиев возглавил махачкалинское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Стороны достигли договоренности о сотрудничестве. 8 февраля 57-летний специалист прибудет в расположение команды в Турции и подпишет контракт с клубом.

Биджиев работал в нальчикском «Спартаке» с 2021 года. До этого он возглавлял курский «Авангард», а также входил в тренерский штаб «Амкара» и «Ротора».

«Динамо» 1 февраля объявило об уходе Курбана Бердыева. Он возглавлял команду с лета 2023 года. После 20 туров махачкалинцы лидируют в турнирной таблице первой лиги.

Источник: ФК «Динамо» Махачкала
Хасанби Биджиев
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Нальчик)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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29 тур
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

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Енисей

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Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

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Денис Самойлов

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