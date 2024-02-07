Хайлоев рассказал, что получил приглашение от сборной Таджикистана во время нахождения в академии «Зенита»

Полузащитник «Тюмени» Руслан Хайлоев ответил на вопрос о том, как получил предложение выступать за сборную Таджикистана.

«Когда я только оказался в академии «Зенита», мы с командой поехали на сборы в Турцию. Вдруг на тренировке я услышал знакомый акцент. Оказалось, что рядом занималась юношеская сборная Таджикистана. Случайно разговорились, назвал свое имя. В ответ услышал: «Хайлоев? Так мы тебя давно знаем, нам про тебя рассказывали». Вскоре меня пригласили на сборы юношеской сборной Таджикистана. Я тогда уже тренировался в академии «Зенита», поэтому не мог принять гражданство, иначе считался бы легионером. Я им корректно ответил, что на данный момент не могу рассматривать этот вариант, но при этом не стал окончательно отказываться от предложения», — цитирует Хайлоева Metaratings.ru.

Осенью 2023 года Хайлоев принял решение выступать за сборную Таджикистана. По этой причине он был вынужден покинуть «Зенит-2», так как легионеры не имеют права играть во второй лиге. За национальную команду Таджикистана 20-летний полузащитник уже провел три матча.