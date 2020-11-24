Защитник брянского «Динамо» рассказал, почему игроки написали письмо на начальника команды

Защитник брянского «Динамо» Андрей Луканченков рассказал о том, почему футболисты написала письмо на начальника команды Валерия Корнеева.

«Началось все с того, что человек не справлялся со своими обязанностями, — сказал Луканченков в эфире Instagram Евгения Савина. — Творил такой бред ... Это начальник команды. Он же бывший министр спорта. В прошлом году его губернатор уволил.

Человек не хочет работать, ничего не делает: прилетали на игру, а человек забывал заказать еду. И приняли решение написать общее письмо, чтобы его отстранили от команды. Я его предупреждал. Он ответил: «Андрей, о моей работе судить не вам, а руководству. Мне все равно на вас». После этого точка кипения была пройдена.

Потом министр спорт пришел в раздевалку и спросил, кто подписывал это письмо? Ребята сообщили, что это было общее решение».

Ранее футболист обвинили Корнеева в некомпетентности, дестабилизации рабочей обстановки и подрыве командного духа.