Защитник «Алании» Зураев завершил карьеру
17:02
«Алания» сообщила в Twitter, что защитник Эльбрус Зураев принял решение завершить игровую карьеру.
При этом отмечается, что футболист останется в структуре клуба и будет работать с молодыми игроками.
39-летний Зураев является воспитанником владикавказского футбола, на протяжении карьеры он выступал также за КАМАЗ, «Кубань», «Торпедо», «СКА-Хабаровск» и «Волгарь». В прошедшем сезоне он трижды вышел на поле в составе «Алании».
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