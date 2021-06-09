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Защитник «Алании» Зураев завершил карьеру

17:02
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«Алания» сообщила в Twitter, что защитник Эльбрус Зураев принял решение завершить игровую карьеру.

При этом отмечается, что футболист останется в структуре клуба и будет работать с молодыми игроками.

39-летний Зураев является воспитанником владикавказского футбола, на протяжении карьеры он выступал также за КАМАЗ, «Кубань», «Торпедо», «СКА-Хабаровск» и «Волгарь». В прошедшем сезоне он трижды вышел на поле в составе «Алании».

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