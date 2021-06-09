Защитник «Алании» Зураев завершил карьеру

«Алания» сообщила в Twitter, что защитник Эльбрус Зураев принял решение завершить игровую карьеру.

При этом отмечается, что футболист останется в структуре клуба и будет работать с молодыми игроками.

Две новости. Плохая: Эльбрус Зураев принял решение завершить карьеру. Хорошая: он останется в структуре клуба и будет передавать свой громадный опыт нашему подрастающему поколению. Спасибо за все, Зурик ? pic.twitter.com/aJMud29zAv — ФК «Алания» (@fc_alania) June 9, 2021

39-летний Зураев является воспитанником владикавказского футбола, на протяжении карьеры он выступал также за КАМАЗ, «Кубань», «Торпедо», «СКА-Хабаровск» и «Волгарь». В прошедшем сезоне он трижды вышел на поле в составе «Алании».