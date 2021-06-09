Полузащитник Николай Гиоргобиани прокомментировал подписание трехлетнего контракта с «Аланией». 9 июня команда из Владикавказа выкупила футболиста у «Уфы».

— Эмоции у меня только самые положительные! Почему выбрал «Аланию», а не варианты премьер-лиге? Я сделал выбор в пользу команды, в которой чувствую себя как в семье. У меня прекрасные отношения с партнерами, с тренерским штабом, с руководством клуба. Мы играем в атакующий футбол, постоянно находимся с мячом. Огромную роль в моем выборе сыграли болельщики «Алании». Именно они создали такую атмосферу, будто я нахожусь дома.

— Советовался с кем-то во время обдумывания всех вариантов продолжения карьеры?

— С семьей. Все поддержали мое желание и дальше играть за «Аланию». На решение повлиял и личный разговор со Спартаком Артуровичем. Он в своей карьере тоже бывал в подобных ситуациях и его мнение было ценным для меня. Неопределенная ситуация с контрактом немного довлела эмоционально, но я очень рад, что она разрешилась именно так и я продолжу выступать за «Аланию». Можно сказать, что скинул груз с плеч и спокойно буду готовиться к новому сезону, — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Сезон-2020/21 23-летний хавбек провел в команде из Владикавказа на правах аренды. На его счету один гол и пять голевых передач в 25 матчах Олимп-ФНЛ.

«Алания» завершила сезон на четвертом месте. Команда не получила лицензию РФС I и не смогла принять участие в стыковых матчах за выход в Тинькофф РПЛ.