Иван Хомуха стал игроком «Чайки»

Футбольный клуб «Чайка» подписал годичный контракт с защитником Иваном Хомухой, сообщает сайт команды.

В минувшем сезоне 26-летний Хомуха провел 30 игр в составе астраханского «Волгаря».

С 2009 по 2013 год Иван вызывался в юношеские и молодежные сборные России (U16, U17, U18, U19), проведя суммарно 25 матчей.