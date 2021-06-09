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Иван Хомуха стал игроком «Чайки»

18:38
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Футбольный клуб «Чайка» подписал годичный контракт с защитником Иваном Хомухой, сообщает сайт команды.

В минувшем сезоне 26-летний Хомуха провел 30 игр в составе астраханского «Волгаря».

С 2009 по 2013 год Иван вызывался в юношеские и молодежные сборные России (U16, U17, U18, U19), проведя суммарно 25 матчей.

Дополнительная информация:

https://fc-chayka.ru/article.asp?id=Ivan-Homuha-%E2%80%93-igrok-Chajki-3899

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