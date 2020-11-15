Юран — о матче с «Текстильщиком»: «Победа — есть победа»
Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран прокомментировал победу над «Текстильщиком» (1:0) в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ.
«Да, что-то не получалось. И многое не получалось. Но победа — есть победа. Терпели, старались. Были моменты, могли и еще забить. Были, где могли и пропустить. Поэтому в целом, я считаю, что, наверное, заслужено мы победили. Сейчас у нас будет шесть дней до игры с одним из лидеров первого дивизиона — Самара, «Крылья Советов», которые ставят задачу. Поэтому здесь и выходной будет у группы игроков, которые много сыграли. Другая группа будет работать, конечно, кто после травм, после болезней», — цитирует Юрана официальный сайт клуба.
После этой победы подопечные Сергея Юрана вышли на восьмое место с 34 очками, гости остались 15-и (22 очка).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcska.ru/media/news/sergey-yuran-samoe-glavnoe-est-pobeda/