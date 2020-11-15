Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран прокомментировал победу над «Текстильщиком» (1:0) в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ.

«Да, что-то не получалось. И многое не получалось. Но победа — есть победа. Терпели, старались. Были моменты, могли и еще забить. Были, где могли и пропустить. Поэтому в целом, я считаю, что, наверное, заслужено мы победили. Сейчас у нас будет шесть дней до игры с одним из лидеров первого дивизиона — Самара, «Крылья Советов», которые ставят задачу. Поэтому здесь и выходной будет у группы игроков, которые много сыграли. Другая группа будет работать, конечно, кто после травм, после болезней», — цитирует Юрана официальный сайт клуба.

После этой победы подопечные Сергея Юрана вышли на восьмое место с 34 очками, гости остались 15-и (22 очка).