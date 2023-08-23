Вратарь «Торпедо» Бабурин: «У нас абсолютно новая команда, старт нормальный»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин оценил старт сезона для команды.

«Как оценю старт? У нас абсолютно новая команда, мы в поиске состава — старт нормальный. Мы догнали группу лидеров и поборемся, чтобы там закрепиться, быть наверху», — приводит «РБ Спорт» слова Бабурина.

Также он назвал лучшие команды первой лиги на данный момент.

«Не смотрел все матчи. Видел «Акрон» с Тулой, «Акрон» неплохо выглядел. Но отталкиваться надо от нашей игры», — добавил футболист.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» вылетело из РПЛ. На данный момент московская команда занимает 6-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 10 очков за 6 туров. Следующим соперником «Торпедо» станет тульский «Арсенал». Матч между командами пройдет 28 августа.