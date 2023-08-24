ФНЛ: расписание и трансляции матчей 7 тура первой лиги
С 26 по 28 августа пройдут матчи седьмого тура первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.
Расписание и трансляции матчей 7 тура первой лиги
26 августа. 17.00. «Химки» — «Волгарь»
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26 августа. 17.30. «Сокол» — «Ленинградец»
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26 августа. 18.30. «Кубань» — «Алания»
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27 августа. 14.00. «Енисей» — «СКА-Хабаровск»
Онлайн-трансляция
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27 августа. 17.00. «Акрон» — «Тюмень»
Онлайн-трансляция
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27 августа. 18.00. «Нефтехимик» — «Родина»
Онлайн-трансляция
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27 августа. 19.00. «Динамо» Мх — «Шинник»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе ВКонтакте ФНЛ
27 августа. 19.00. «Черноморец» Н — «КАМАЗ»
Онлайн-трансляция
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28 августа. 19.00. «Арсенал» Т — «Торпедо» М
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на канале «Матч Премьер»
ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|6
|4
|1
|1
|13-4
|13
|
2
|Алания
|6
|4
|1
|1
|8-3
|13
|
3
|Сокол
|6
|4
|1
|1
|6-6
|13
|
4
|СКА-Хаб.
|6
|3
|2
|1
|6-2
|11
|
5
|Тюмень
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
6
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|
7
|КАМАЗ
|6
|3
|1
|2
|5-5
|10
|
8
|Химки
|6
|3
|0
|3
|7-7
|9
|
9
|Шинник
|6
|3
|0
|3
|7-8
|9
|
10
|Динамо Мх
|6
|2
|2
|2
|3-3
|8
|
11
|Черноморец
|6
|1
|5
|0
|5-4
|8
|
12
|Енисей
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
13
|Родина
|6
|1
|3
|2
|7-6
|6
|
14
|Арсенал
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
15
|Ленинградец
|6
|1
|3
|2
|3-7
|6
|
16
|Нефтехимик
|6
|1
|1
|4
|4-8
|4
|
17
|Кубань
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
18
|Волгарь
|6
|0
|1
|5
|5-13
|1
|26.08
|17:00
|
Химки – Волгарь
|- : -
|26.08
|17:30
|
Сокол – Ленинградец
|- : -
|26.08
|18:30
|
Кубань – Алания
|- : -
|27.08
|00:00
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|27.08
|14:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|- : -
|27.08
|17:00
|
Акрон – Тюмень
|- : -
|27.08
|19:00
|
Динамо Мх – Шинник
|- : -
|27.08
|19:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|- : -
|28.08
|19:00
|
Арсенал – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Йорди Рейна
Торпедо М
|3
|
|
Илья Рубцов
Шинник
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0