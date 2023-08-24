ФНЛ: расписание и трансляции матчей 7 тура первой лиги

С 26 по 28 августа пройдут матчи седьмого тура первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей 7 тура первой лиги

26 августа. 17.00. «Химки» — «Волгарь»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция в группе ВКонтакте ФНЛ

26 августа. 17.30. «Сокол» — «Ленинградец»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция в группе ВКонтакте ФНЛ

26 августа. 18.30. «Кубань» — «Алания»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция в группе ВКонтакте ФНЛ

27 августа. 14.00. «Енисей» — «СКА-Хабаровск»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция в группе ВКонтакте ФНЛ

27 августа. 17.00. «Акрон» — «Тюмень»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция в группе ВКонтакте ФНЛ

27 августа. 18.00. «Нефтехимик» — «Родина»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция в группе ВКонтакте ФНЛ

27 августа. 19.00. «Динамо» Мх — «Шинник»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция в группе ВКонтакте ФНЛ

27 августа. 19.00. «Черноморец» Н — «КАМАЗ»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция в группе ВКонтакте ФНЛ

28 августа. 19.00. «Арсенал» Т — «Торпедо» М

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на канале «Матч Премьер»

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