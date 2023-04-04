Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 14:52

Волков рассказал о своих выступлениях за тольяттинскую «Ладу»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Голкипер «Акрона» Сергей Волков рассказал о своих выступлениях за тольяттинскую «Ладу».

«В чем были проблемы «Лады»? Я думаю, что проблема была в руководстве. Насколько я знаю, деньги, которые поступали из областного бюджета, не доходили до футболистов и административного штаба. Бывало, что люди по полгода просто сидели без денег. Мне-то было 18 лет, но вообще не понимаю, как жили люди с двумя детьми. Дорога до Челябинска сутками на автобусах, 24 часа на сборы в Крымск. И мутные игры, которые непонятно кто проводил, но всегда шли разговоры, всегда облако над «Ладой» висело. Но я благодарен этому клубу. В любом случае я дебютировал за них, переходил в профессиональный футбол. Не так, как хотелось бы мальчишке после Академии, но все не просто так дается», — приводит слова Волкова Metaratings.ru.

Волков является воспитанником тольяттинской академии и выступал за «Ладу» с 2013 по 2018 год. На его счету 43 матча за тольяттинский клуб.

Источник: https://metaratings.ru/news/vratar-akrona-volkov-mutnye-igry-pereezdy-na-avtobusakh-dolgi-v-lade-bylo-vsyo-vy-sobrali-kombo-240664/
Футбол
ФК Акрон
ФК Лада
Сергей Волков
0
Читайте также
У Малкина не выдержали нервы: судья выгнал его со льда!
Костомаров готовится к новому врачебному вмешательству. В истории уже был фигурист-ампутант
В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа на внедорожник и выжил
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на статью о теракте
Зеленский прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» рассматривает вариант смены главного тренера
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 25 14 10 1 45-22 52
2
 Рубин 25 12 10 3 39-24 46
3
 Енисей 25 11 10 4 33-24 43
4
 Алания 25 11 8 6 39-27 41
5
 Волгарь 25 10 8 7 29-23 38
6
 Арсенал 25 10 6 9 32-31 36
7
 КАМАЗ 25 9 9 7 28-24 36
8
 Шинник 25 10 5 10 29-28 35
9
 СКА-Хаб. 25 9 7 9 38-31 34
10
 Динамо Мх 25 8 10 7 17-18 34
11
 Акрон 25 7 12 6 27-27 33
12
 Нефтехимик 25 8 8 9 21-24 32
13
 Родина 25 8 7 10 27-32 31
14
 Кубань 25 7 6 12 26-28 27
15
 Велес 25 7 4 14 24-40 25
16
 Уфа 25 6 6 13 25-34 24
17
 Волга 25 4 8 13 17-34 20
18
 Краснодар-2 25 4 6 15 16-41 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.04 18:00
Волгарь – Рубин
 - : -
7.04 20:30
Балтика – Родина
 - : -
8.04 00:00
Акрон – Енисей
 - : -
8.04 00:00
Арсенал – Кубань
 - : -
8.04 00:00
Динамо Мх – КАМАЗ
 - : -
8.04 00:00
Велес – Алания
 - : -
8.04 00:00
Шинник – Волга
 - : -
8.04 00:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 - : -
9.04 00:00
Краснодар-2 – Уфа
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Кубань

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 23 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 23 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 18 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости