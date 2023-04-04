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Сегодня, 13:33

«Рубин» рассматривает вариант смены главного тренера

Артем Бухаев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», в руководстве «Рубина» обсуждают вариант смены тренера из-за недовольства результатами команды под руководством Юрия Уткульбаева. Следующий матч против «Волгаря» может стать определяющим для специалиста.

После ничьей с «Велесом» (1:1) в матче 25-го тура Первой лиги на пресс конференцию главного тренера пришли руководители клуба: президент Марат Сафиуллин, исполнительный директор Александр Айбатов и спортивный директор Эдуард Сафонов. После завершения конференции руководители поговорили с Уткульбаевым о его работе.

В трех последних матчах казанская команда не смогла добиться победы, а также сумела забить лишь один мяч.

После 25 туров «Рубин» занимает второе место в Первой лиге и отстает от лидирующей «Балтики» на 6 очков. 53-летний Уткульбаев возглавил казанскую команду в ноябре 2022 года после отставки Леонида Слуцкого.

Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Юрий Уткульбаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 25 14 10 1 45-22 52
2
 Рубин 25 12 10 3 39-24 46
3
 Енисей 25 11 10 4 33-24 43
4
 Алания 25 11 8 6 39-27 41
5
 Волгарь 25 10 8 7 29-23 38
6
 Арсенал 25 10 6 9 32-31 36
7
 КАМАЗ 25 9 9 7 28-24 36
8
 Шинник 25 10 5 10 29-28 35
9
 СКА-Хаб. 25 9 7 9 38-31 34
10
 Динамо Мх 25 8 10 7 17-18 34
11
 Акрон 25 7 12 6 27-27 33
12
 Нефтехимик 25 8 8 9 21-24 32
13
 Родина 25 8 7 10 27-32 31
14
 Кубань 25 7 6 12 26-28 27
15
 Велес 25 7 4 14 24-40 25
16
 Уфа 25 6 6 13 25-34 24
17
 Волга 25 4 8 13 17-34 20
18
 Краснодар-2 25 4 6 15 16-41 18
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.04 18:00
Волгарь – Рубин
 - : -
7.04 20:30
Балтика – Родина
 - : -
8.04 00:00
Акрон – Енисей
 - : -
8.04 00:00
Арсенал – Кубань
 - : -
8.04 00:00
Динамо Мх – КАМАЗ
 - : -
8.04 00:00
Велес – Алания
 - : -
8.04 00:00
Шинник – Волга
 - : -
8.04 00:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 - : -
9.04 00:00
Краснодар-2 – Уфа
 - : -
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