Владимир Хубулов заявил, что оскорбления теннисистке Касаткиной писал его старший брат

Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов представил клубу объяснения по поводу оскорблений в сторону теннисистки Дарьи Касаткиной, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Футболист заявил, что адресованное спортсменке сообщение написал его брат. Свою версию событий Хубулов озвучил в ходе внутреннего разбирательства, инициированного «Аланией».

Полузащитник заявил, что телефон, с которого были отправлены оскорбления, находился в распоряжении его старшего брата.

Руководство «Алании» намерено оштрафовать игрока, провести с ним воспитательную беседу и заставить извиниться.

После распространения этой информации в социальных сетях и СМИ Хубулов удалил свой аккаунт в Instagram.

Касаткина во втором круге Уимблдона уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 1:6, 6:3, 6:8.