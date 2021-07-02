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Тартакова выложила вторую часть сообщений Хубулова Касаткиной

13:32
Дарья Касаткина. Фото Reuters Скрин переписки Хубулова и Касаткиной. Фото Instagram
Дарья Касаткина. Фото Reuters
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Телеведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова в своем Instagram выложила вторую часть переписки полузащитника «Алании» Владимира Хубулова с теннисисткой Дарьей Касаткиной.

«Это статистика Хубулова. А это то, что 20-летнего футболиста волнует. Реклама!» ФК «Алания», давайте уже поможем парню. Освободите Вову, его явно не интересует футбол», — написала Тартакова на скрине переписки игрока и теннисиста.

Первую часть переписки, в которой Хубулов оскорбил Касаткину, журналистка выложила ранее.

После распространения этой информации в социальных сетях и СМИ Хубулов удалил свой аккаунт в Instagram.

Касаткина во втором круге Уимблдона уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 1:6, 6:3, 6:8.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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