В «Томи» заявили о готовности остаться в ФНЛ после дисквалификации «Чайки»

Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова в разговоре с «СЭ» отреагировала на перевод «Чайки» во второй дивизион за организацию договорных матчей.

Таким образом, команда должна сохранить прописку в Олимп-ФНЛ.

«Да, мы остаемся в ФНЛ. Конечно, сложная ситуация, но мы готовы. Держали в запасе вариант, что мы сохраним прописку, верили и надеялись на это. Сейчас будем корректировать селекцию, подусилимся», — сказала Смирнова «СЭ».

Прошлый сезон «Томь» закончила на 18-м месте в таблице Олимп-ФНЛ.