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«Алания» оштрафовала Хубулова на три месячных оклада за оскорбления теннисистки Касаткиной

20:15
Владимир Хубулов. Фото Instagram
Владимир Хубулов. Фото Instagram
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Футбольный клуб «Алания» принял решение применить финансовые санкции к полузащитнику Владимиру Хубулову.

Футболист оскорбил Касаткину после ее поражения во втором круге Уимблдона. Она проиграла Алене Остапенко (1:6, 6:3, 6:8).

Спортсменка опубликовала в историях Instagram запрос на переписку от 20-летнего футболиста, который прислал три сообщения с оскорблениями.

«Футбольный клуб «Алания» изучил инцидент между игроком нашей команды Владимиром Хубуловым и теннисисткой Дарьей Касаткиной.

За нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение принято решение оштрафовать Хубулова на сумму в размере трех месячных окладов.

Мы еще раз приносим извинения Дарье Касаткиной и желаем ей успехов в карьере», — говорится в заявлении клуба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Владимир Хубулов уже принес свои извинения Дарье Касаткиной.

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Иван Шитик все материалы автора

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