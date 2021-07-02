«Алания» оштрафовала Хубулова на три месячных оклада за оскорбления теннисистки Касаткиной
Футбольный клуб «Алания» принял решение применить финансовые санкции к полузащитнику Владимиру Хубулову.
Футболист оскорбил Касаткину после ее поражения во втором круге Уимблдона. Она проиграла Алене Остапенко (1:6, 6:3, 6:8).
Спортсменка опубликовала в историях Instagram запрос на переписку от 20-летнего футболиста, который прислал три сообщения с оскорблениями.
«Футбольный клуб «Алания» изучил инцидент между игроком нашей команды Владимиром Хубуловым и теннисисткой Дарьей Касаткиной.
За нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение принято решение оштрафовать Хубулова на сумму в размере трех месячных окладов.
Мы еще раз приносим извинения Дарье Касаткиной и желаем ей успехов в карьере», — говорится в заявлении клуба.
Владимир Хубулов уже принес свои извинения Дарье Касаткиной.
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