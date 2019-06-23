Владелец "Торпедо" считает правильным решение назначить Игнашевича главным тренером

Владелец "Торпедо" Роман Авдеев - о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды.

— Почему решили все-таки поменять главного тренера и назначить Игнашевича?

— Команда вышла в ФНЛ, - цитируют Авдеева "Известия". - Не секрет, что при переходе из одной лиги в другую, более высокого уровня, должна быть значительная ротация в коллективе. Мы решали этот вопрос и, в том числе, рассматривали кандидатуры тренеров. В итоге пришли к выводу: если "Торпедо" возглавит Сергей Игнашевич, это будет правильный выбор. На мой взгляд, субботняя игра это подтвердила. С "Шеффилдом" мы показали красивый зрелищный футбол.

Товарищеский матч с "Шеффилдом" (5:0) стал первым для Игнашевича на посту главного тренера.