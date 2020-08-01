Вернувшаяся в ФНЛ «Алания» в Грозном проиграла СКА

«Алания» в домашнем матче 1-го тура Олимп-ФНЛ уступила СКА (2:4). Встреча проходила в Грозном на «Ахмат Арене». Команда из Владикавказа вернулась в первый дивизион спустя 7 сезонов.

Олимп — ФНЛ. 1-й тур

«Алания» (Владикавказ) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 2:4 (1:3)

Голы: Камилов, 8 (0:1). Квеквескири, 15 (0:2). Хабалов, 33 — с пенальти (1:2). Гаджимурадов, 45+1 (1:3). Иванков, 55 (1:4). Хадарцев, 64 (2:4).

«Алания» (Владикавказ): Натабашвили, Кочиев, Бутаев (Малоян, 80), Засеев, Шавлохов, Магомедов, Хугаев (Цараев, 57), Крамаренко, Хабалов (Д.Кобесов, 57), Машуков, Гурциев (Хадарцев, 57).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Эльмурзаев (Илик, 89), Большаков, Суслов, Камилов, Квеквескири, Иванков (Соловьев, 89), Малеев, Никифоров, Гаджимурадов (Брагин, 84), Булия (Базелюк, 79).

Предупреждения: Шавлохов, 18. Машуков, 26. Суслов, 33. Магомедов, 39. Крамаренко, 43. Хабалов, 45. Квеквескири, 60. Д.Кобесов, 78. Эльмурзаев, 79. Цараев, 85.

Судья: Кошко (Белореченск).

1 августа. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».