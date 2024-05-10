Котов уступил Шелтону во втором круге «мастерса» в Риме
Россиянин Павел Котов проиграл американцу Бену Шелтону во втором круге турнира серии ATP 1000 в Риме — 6:4, 3:6, 4:6.
Матч длился 2 часа 40 минут. Котов за игру сделал 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. У Шелтона — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 из 7 реализованных брейк-пойнта.
В третьем круге 14-я ракетка мира встретится с Чжан Чжичжэнем (Китай).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Бен Шелтон (США, 12) — Павел Котов (Россия) — 4:6, 6:3, 6:4
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