«Томь» победила «Чайку» и сохраняет шансы остаться в ФНЛ

Футболисты «Томи» одержали крупную победу над «Чайкой» в 39-м туре чемпионата Олимп — ФНЛ.

«Томь» набрала 37 очков и поднялась в таблице на 18-е место, улучшив свои позиции в борьбе за сохранение прописки в ФНЛ. «Чайка» с 47 очками занимает 13-е место.

Олимп — ФНЛ

39-й тур

«Томь» (Томск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 3:0 (1:0)

Голы: Лапшов, 19 (1:0). Косарев, 49 (2:0). Дмитриев, 69 (3:0).

«Томь» (Томск): Конюхов, Лапшов, Зуев, Синяк (Денисов, 76), Пенчиков, Сакович, Кривцов (Мильдзихов, 82), Симонян (Андреев, 76), Талалай, Косарев (Файзуллин, 65), Эннин (Дмитриев, 60).

«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Хозин (Хайруллов, 52), Гаджибеков, Ужгин, Пискунов, Леонтьев (Бородин, 34), Капленко (Володкин, 61), Савичев (Глушков, 74), Олейников, Алейников, Гарновский (Хохлачев, 67).

Предупреждения: Капленко, 33. Денисов, 88. Хайруллов, 90.

Судья: Фисенко (Владивосток).

28 апреля. Томск. Стадион «Труд».