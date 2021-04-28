«Томь» победила «Чайку» и сохраняет шансы остаться в ФНЛ
Футболисты «Томи» одержали крупную победу над «Чайкой» в 39-м туре чемпионата Олимп — ФНЛ.
«Томь» набрала 37 очков и поднялась в таблице на 18-е место, улучшив свои позиции в борьбе за сохранение прописки в ФНЛ. «Чайка» с 47 очками занимает 13-е место.
Олимп — ФНЛ
39-й тур
«Томь» (Томск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 3:0 (1:0)
Голы: Лапшов, 19 (1:0). Косарев, 49 (2:0). Дмитриев, 69 (3:0).
«Томь» (Томск): Конюхов, Лапшов, Зуев, Синяк (Денисов, 76), Пенчиков, Сакович, Кривцов (Мильдзихов, 82), Симонян (Андреев, 76), Талалай, Косарев (Файзуллин, 65), Эннин (Дмитриев, 60).
«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Хозин (Хайруллов, 52), Гаджибеков, Ужгин, Пискунов, Леонтьев (Бородин, 34), Капленко (Володкин, 61), Савичев (Глушков, 74), Олейников, Алейников, Гарновский (Хохлачев, 67).
Предупреждения: Капленко, 33. Денисов, 88. Хайруллов, 90.
Судья: Фисенко (Владивосток).
28 апреля. Томск. Стадион «Труд».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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