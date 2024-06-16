Скандал в «Краснодаре» — Волков переведен в дубль. История Игнатьева ничему не научила
В российском футболе назревает очередной громкий скандал. Переход защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит», по данным «СЭ», под угрозой срыва — у питерцев сменились приоритеты. При этом, как утверждают инсайдеры, футболист настаивает на уходе из клуба, за что был переведен в резервный состав. Наши источники подтверждают конфликт футболиста с руководством.
И это удивительная история. В «Краснодаре» давно дали понять, что ультиматумы не работают, а к воспитанникам отношение особое. Сергей Галицкий вкладывал и продолжает вкладывать многие миллиарды личных средств, создал, наверное, лучшие условия в мире для подрастающего поколения в надежде на ответную лояльность. А когда ее не получает, то закономерно негодует.
Помните же историю с Шапи Сулеймановым и Иваном Игнатьевым в 2019-м году? 19-летний полузащитник тогда удержался в рамках, хотя и был недоволен контрактным предложением, а 20-летний форвард перегнул палку и был отправлен в дубль, после чего продан в «Рубин». За первые 24 матча в РПЛ он забил 9 мячей. Роскошный старт юноши. После истории с переводом в резерв: 15 голов в 96 матчах в высшей лиге России и Сербии за 5 лет. В среднем — три за сезон. Последние полгода Игнатьев провел в составе середняка сербской лиги, однако голов не забил, контракт был расторгнут досрочно. Печальный результат для талантливого парня, которому теперь надо за волосы себя тянуть из трясины.
Не хочется, чтобы и Волков пошел по этому пути. В прошлом году защитник выглядел ярко, показалось, что проблема с правым флангом обороны сборной России решена на долгие годы. Однако затем дела пошли хуже. 21-летний игрок в нынешнем сезоне сыграл в полтора раза меньше — две тысячи минут вместо трех в предыдущем. Судя по поведению на поле и слухам, посчитал себя уже готовым футболистом, отсюда начались позиционные ошибки, промахи в обороне. Меньше играешь — больше недовольства ситуацией. А тут еще и срывающийся переход в «Зенит»... Инсайдер Иван Карпов пишет, что в «Краснодаре» ответили отказом питерцам после переговоров с Джоном Кордобой за спиной южного клуба. Так или нет, ситуация между «быками» и Волковым обострилась.
А проиграют в ней обе стороны. «Краснодар» рискует остаться и без защитника, и без денег за его переход. Сам же футболист — без игровой практики и тренировок с основой. Возможно, что на два года — до окончания соглашения. Есть ситуация win-win (англ. беспроигрышный вариант), а здесь типичное lose-lose (англ. проигрышный вариант).
И мудрость надо проявить в первую очередь Волкову. Умерив гордыню и осознав, что его дело — выполнять подписанный контракт, а не выкручивать руки руководству. Иначе рискуешь повторить судьбу Игнатьева.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4