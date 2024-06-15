«Только узнал о нем, и я уже его фанат». Соцсети в восторге от 100-килограммового нападающего сборной Венгрии

Мартин Адам стал знаменитым .

Международные турниры всегда дарят эпизодических героев. Иногда это запоминающиеся болельщики, иногда — колоритные футболисты. На Евро-2024 любимца долго ждать не пришлось — уже во второй день турнира мир узнал о 29-летнем нападающем сборной Венгрии и корейского «Ульсан Хендэ» Мартине Адаме.

Форвард появился на поле на 79-й минуте матча между Венгрией и Швейцарией (1:3), заменив защитника Мартина Керкеза. И сразу же стал звездой соцсетей — зрители обратили внимание на необычную для профессионального футболиста комплекцию Адама. Мартин оказался крепко сбитым парнем (по данным турецкого издания Yeni Safak, вес Адама — больше 100 килограммов) и этим многих покорил.

Вот что пишут пользователи соцсетей:

Giorgio_ROV: «Адам — ода футболу, пузатый нападающий с бородой карпатского лесоруба»;

Jkanalysis7: «Мартин Адам, мне бы очень хотелось увидеть тебя в Англии»;

BalkanATM: «Схожу с ума от венгерской «девятки», он заставляет меня делать сальто. Не знаю, кто он и как его зовут, но на этом Евро появился новый культовый для меня игрок»;

NaanoVCF: «Если Мартин Адам смог стать профессионалом, то каждый из нас может это сделать. Официально мой любимый игрок на Евро»;

Tomhwilliams23: «Мартин Адам продолжает тренд на настоящих «девяток» на этом Евро»;

bigblu_energy: «Только узнал о нем, и я уже его фанат!»;

Max49012296098: «Фюллькруг и Адам возвращают нам настоящий футбол».

Мартин Адам. Фото Reuters

Несмотря на впечатляющий вес, Мартин Адам за карьеру забил больше 100 мячей. Он поиграл за венгерские клубы «Вашаш», «Пакш» и «Капошвары», а последние два года выступает в Южной Корее за местный «Ульсан Хендэ». Вместе с этой командой Адам даже участвовал в Лиге чемпионов АФК в прошлом сезоне, отметился хет-триком и дублем и добрался до полуфинала. Теперь вот обратил на себя внимание на Евро.