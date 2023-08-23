Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 13:35

В «Торпедо» рассказали о ходе строительства стадиона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Торпедо» Ярослав Савин сообщил, что строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова находится на подземном этапе, предварительно арена будет готова к концу 2025 года.

«Работа по строительству стадиона идет. Есть работы видимые, которые сверху, скажем так, когда нагоняется много людей. А есть этап, который называется подземным: идут работы, укрепление всех коммуникаций, чтобы все это не обвалилось. Это все идет, двигается по плану. Болельщики ждут, когда придут много рабочих, будет большая стройка. В ближайшее время все придут, тогда все будут видеть, что приехали краны. Но для этого нужно сначала сделать чашу. По срокам ничего не изменилось — конец 2025 года, как и было», — приводит слова Савина ТАСС.

20 сентября 2022 года стартовали основные работы по строительству стадиона «Торпедо».

После шести туров «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 10 очков. Лидирует — «Акрон» (13 очков).

Источник: https://tass.ru/sport/18566417
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
1
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В футбольном клубе «Торпедо» рассчитывают вернуться в «Лужники» в начале ноября

В «Торпедо» сообщили о планах празднования столетия футбольного клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 6 4 1 1 13-4 13
2
 Алания 6 4 1 1 8-3 13
3
 Сокол 6 4 1 1 6-6 13
4
 СКА-Хаб. 6 3 2 1 6-2 11
5
 Тюмень 6 3 1 2 9-5 10
6
 Торпедо 6 3 1 2 7-6 10
7
 КАМАЗ 6 3 1 2 5-5 10
8
 Химки 6 3 0 3 7-7 9
9
 Шинник 6 3 0 3 7-8 9
10
 Динамо Мх 6 2 2 2 3-3 8
11
 Черноморец 6 1 5 0 5-4 8
12
 Енисей 6 2 1 3 6-7 7
13
 Родина 6 1 3 2 7-6 6
14
 Арсенал 6 1 3 2 4-7 6
15
 Ленинградец 6 1 3 2 3-7 6
16
 Нефтехимик 6 1 1 4 4-8 4
17
 Кубань 6 1 1 4 3-7 4
18
 Волгарь 6 0 1 5 5-13 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.08 17:00
Химки – Волгарь
 - : -
26.08 17:30
Сокол – Ленинградец
 - : -
26.08 18:30
Кубань – Алания
 - : -
27.08 00:00
Нефтехимик – Родина
 - : -
27.08 14:00
Енисей – СКА-Хаб.
 - : -
27.08 17:00
Акрон – Тюмень
 - : -
27.08 19:00
Динамо Мх – Шинник
 - : -
27.08 19:00
Черноморец – КАМАЗ
 - : -
28.08 19:00
Арсенал – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
Йорди Рейна

Йорди Рейна

Торпедо М

 3
Илья Рубцов

Илья Рубцов

Шинник

 3
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 3
Владислав Левин

Владислав Левин

Арсенал Т

 2
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 3 1 0
Никита Печенкин

Никита Печенкин

Тюмень

 5 0 1
Валерий Кичин

Валерий Кичин

Енисей

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости