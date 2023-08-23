В «Торпедо» рассказали о ходе строительства стадиона

Президент «Торпедо» Ярослав Савин сообщил, что строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова находится на подземном этапе, предварительно арена будет готова к концу 2025 года.

«Работа по строительству стадиона идет. Есть работы видимые, которые сверху, скажем так, когда нагоняется много людей. А есть этап, который называется подземным: идут работы, укрепление всех коммуникаций, чтобы все это не обвалилось. Это все идет, двигается по плану. Болельщики ждут, когда придут много рабочих, будет большая стройка. В ближайшее время все придут, тогда все будут видеть, что приехали краны. Но для этого нужно сначала сделать чашу. По срокам ничего не изменилось — конец 2025 года, как и было», — приводит слова Савина ТАСС.

20 сентября 2022 года стартовали основные работы по строительству стадиона «Торпедо».

После шести туров «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 10 очков. Лидирует — «Акрон» (13 очков).