В «Торпедо» объяснили, почему отказались от идеи аренды стадиона «Спартака»

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов рассказал «СЭ» о процессе получения лицензии РФС-1 для участия в матчах Тинькофф РПЛ.

«Мы подали заявку на лицензирование ровно так же, как это сделали 95 российских клубов. Теперь ждем решения. Сроки? Конец апреля — начало мая. РФС опубликует на сайте всю информацию. Отказались от идеи аренды «Открытие Банк Арены»? Действительно, в прошлом году была такая идея, но в этом году решили вот так», — сказал Маслов «СЭ».

В апреле 2021 года московское «Торпедо» проводило переговоры по аренде стадиона «Открытие Банк Арена» для использования его в качестве основного на матчах РПЛ. В текущем сезоне автозаводцы подали заявку на лицензирование, где основным стадионом указана арена «Лужники», а резервным — «Арена Химки».

После 31 тура «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.