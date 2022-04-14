Помощник главного тренера «Алании» Шатов дисквалифицирован на три матча

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что помощник главного тренера «Алании» Андрей Шатов дисквалифицирован на три матча.

«Мы рассмотрели вопрос оскорбительного поведения в адрес судей помощника главного тренера «Алании» Андрея Шатова. Присутствовала ненормативная лексика и оскорбления. Он принял участие в заседании. Мы приняли решение дисквалифицировать Шатова на три матча и оштрафовать на сто тысяч рублей» , — сказал Григорьянц.

После 32 туров Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Алания» набрала 52 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лиридующего «Оренбурга» на 13 баллов.