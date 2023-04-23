В «Шиннике» считают, что слова Евсеева после поражения от «Алании» были сказаны на эмоциях

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера команды Вадима Евсеева после поражения от «Алании» (0:1) в матче 28-го тура первой лиги.

«Спросите у Вадима Валентиновича, кого он имел в виду. В руководстве никак на такие заявления не отреагировали. Мы сегодня встретимся с Вадимом Валентиновичем и обсудим его высказывания. Думаю, они были сказаны на эмоциях сразу после матча. Планируем ли действительно принимать кадровые решения? Пока решения нет. Будем обсуждать это с тренером», — сказал Кулаков «СЭ».

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками. «Алания» идет третьей — 48 очков.