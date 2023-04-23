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Сегодня, 10:51

В «Шиннике» считают, что слова Евсеева после поражения от «Алании» были сказаны на эмоциях

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера команды Вадима Евсеева после поражения от «Алании» (0:1) в матче 28-го тура первой лиги.

«Спросите у Вадима Валентиновича, кого он имел в виду. В руководстве никак на такие заявления не отреагировали. Мы сегодня встретимся с Вадимом Валентиновичем и обсудим его высказывания. Думаю, они были сказаны на эмоциях сразу после матча. Планируем ли действительно принимать кадровые решения? Пока решения нет. Будем обсуждать это с тренером», — сказал Кулаков «СЭ».

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками. «Алания» идет третьей — 48 очков.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 15 12 1 49-25 57
2
 Рубин 28 14 11 3 43-24 53
3
 Алания 28 13 9 6 44-30 48
4
 Енисей 28 11 12 5 35-29 45
5
 Волгарь 28 11 10 7 33-26 43
6
 Динамо Мх 28 10 10 8 21-20 40
7
 Нефтехимик 28 10 9 9 27-24 39
8
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
9
 СКА-Хаб. 28 9 10 9 41-34 37
10
 КАМАЗ 28 9 10 9 30-29 37
11
 Шинник 28 10 6 12 31-34 36
12
 Родина 28 9 9 10 31-34 36
13
 Акрон 28 7 14 7 28-31 35
14
 Кубань 27 8 7 12 30-31 31
15
 Велес 28 8 4 16 28-44 28
16
 Уфа 28 6 7 15 27-38 25
17
 Волга 28 4 11 13 20-37 23
18
 Краснодар-2 27 5 6 16 17-44 21
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21.04 19:00
Арсенал – Рубин
 0 : 1
22.04 09:00
СКА-Хаб. – Волга
 1 : 1
22.04 15:00
Динамо Мх – Енисей
 3 : 0
22.04 15:00
Родина – КАМАЗ
 2 : 2
22.04 16:00
Акрон – Нефтехимик
 0 : 3
22.04 16:00
Шинник – Алания
 0 : 1
22.04 16:30
Волгарь – Велес
 2 : 1
22.04 21:00
Балтика – Уфа
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