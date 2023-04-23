«Краснодар-2» и «Кубань» сыграли вничью

«Краснодар-2» и «Кубань» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 28-го тура первой лиги.

Голами в составе команд отметились Давид Кокоев и Максим Сидоров, который во втором тайме также получил две желтые карточки и был удален.