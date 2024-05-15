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Сегодня, 08:15

Маслов считает, что «Спартак» провалил сезон, проиграв «Балтике»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча против «Балтики» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

«Можно ли после поражения от «Балтики» сказать, что «Спартак» провалил сезон? Да. Мы хотим выигрывать и Кубок, и чемпионат. Не получилось ни того, ни другого», — сказал Маслов «СЭ».

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.

Павел Маслов
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
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Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
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Спартак – Рубин
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Константин Тюкавин

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Джон Кордоба

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Краснодар

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Локомотив

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да Силва Виллиан Роша

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Пари Нижний Новгород

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