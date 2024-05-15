Маслов считает, что «Спартак» провалил сезон, проиграв «Балтике»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча против «Балтики» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

«Можно ли после поражения от «Балтики» сказать, что «Спартак» провалил сезон? Да. Мы хотим выигрывать и Кубок, и чемпионат. Не получилось ни того, ни другого», — сказал Маслов «СЭ».

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.