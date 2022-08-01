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Сегодня, 16:52

В «Рубине» опровергли информацию, что Дзюба будет включен в заявку клуба

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В «Рубине» опровергли информацию, что нападающий Артем Дзюба будет включен в заявку казанского клуба на матчи первой лиги.

По информации «СЭ», самого футболиста сейчас нет в Казани.

Ранее Telegram-канал «Ксюша сказала», распространил информацию, что «Рубин» планирует перед матчем 3-го тура с «Уфой» включить в заявку нападающего.

Российский нападающий еще в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом.

Артем Дзюба
ФК Рубин (Казань)
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