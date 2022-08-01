В «Рубине» опровергли информацию, что Дзюба будет включен в заявку клуба

В «Рубине» опровергли информацию, что нападающий Артем Дзюба будет включен в заявку казанского клуба на матчи первой лиги.

По информации «СЭ», самого футболиста сейчас нет в Казани.

Ранее Telegram-канал «Ксюша сказала», распространил информацию, что «Рубин» планирует перед матчем 3-го тура с «Уфой» включить в заявку нападающего.

Российский нападающий еще в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом.