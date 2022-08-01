Ромашина нанесет символический удар перед матчем «Рубин» — «Уфа»

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Светлана Ромашина нанесет символический удар перед матчем 3-го тура первой лиги «Рубин» — «Уфа», сообщает пресс-служба казанского клуба.

32-летняя Ромашина после завоевания в Токио седьмого олимпийского золота заявила, что с большой долей вероятности завершит карьеру, однако до сих пор не сделала официального заявления.

Матч между «Рубином» и «Уфой» пройдет 1 августа. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.