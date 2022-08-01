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Сегодня, 18:38

Ромашина нанесет символический удар перед матчем «Рубин» — «Уфа»

Алексей Еремин
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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Светлана Ромашина нанесет символический удар перед матчем 3-го тура первой лиги «Рубин» — «Уфа», сообщает пресс-служба казанского клуба.

32-летняя Ромашина после завоевания в Токио седьмого олимпийского золота заявила, что с большой долей вероятности завершит карьеру, однако до сих пор не сделала официального заявления.

Матч между «Рубином» и «Уфой» пройдет 1 августа. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/fcrk1958
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Светлана Ромашина
Синхронное плавание
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