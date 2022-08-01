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Сегодня, 06:57

Саплинов считает, что «Уфа» по сравнению с прошлым сезоном стала играть лучше

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Александр Саплинов поделился ожиданиями от матча третьего тура ФНЛ против «Уфы». 24-летний хавбек в прошлом сезоне выступал за уфимский клуб.

«Забью — будет приятно, не забью — ничего страшного. Главное, чтобы команда победила. Есть несколько игроков в «Уфе», которых я знаю. Хотя схема у них не поменялась. Все то же самое, но играть получше стали, на мой взгляд», — приводит слова Саплинова официальный сайт клуба.

Матч «Рубин» — «Уфа» пройдет сегодня, 1 августа и начнется в 17:00 мск.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/aleksandr-saplinov-shema-u-ufy-ne-pomenyalas-no-igrat-oni-stali-luchshe
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