Источник: «Рубин» интересуется защитником сборной Узбекистана Ашурматовым

«Рубин» проявляет интерес к защитнику «Навбахора» и сборной Узбекистана Рустаму Ашурматову, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, несмотря на интерес к 26-летнему футболисту со стороны других клубов РПЛ, казанцы являются фаворитами в подписании соглашения.

Контракт Ашурматова с «Навбахором» истекает в конце декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 750 тысяч евро.

В этом сезоне футболист провел 15 матчей за клуб и забил 2 гола.