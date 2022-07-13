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Сегодня, 18:49

Источник: «Рубин» интересуется защитником сборной Узбекистана Ашурматовым

Руслан Минаев
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«Рубин» проявляет интерес к защитнику «Навбахора» и сборной Узбекистана Рустаму Ашурматову, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, несмотря на интерес к 26-летнему футболисту со стороны других клубов РПЛ, казанцы являются фаворитами в подписании соглашения.

Контракт Ашурматова с «Навбахором» истекает в конце декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 750 тысяч евро.

В этом сезоне футболист провел 15 матчей за клуб и забил 2 гола.

Источник: https://metaratings.ru/news/rubin-interesuetsya-zashchitnikom-sbornoy-uzbekistana-ashurmatovym-1311150/
Футбол
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
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