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Сегодня, 09:33

На защитника «Енисея» Хозина составлен протокол за мелкое хулиганство в Красноярске

Виктория Кравченко
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В правоохранительных органах сообщили, что на футболиста красноярского «Енисея» Владимира Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

«Сейчас по поводу конфликта проводится доследственная проверка. На Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство», — сообщил ТАСС собеседник агентства.

Футболисты &laquo;Енисея&raquo; Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин. «Они предложили 250 тысяч рублей, чтобы замять дело». Футболисты «Енисея» устроили драку с семьей из Красноярска

Ранее стало известно, что на базе отдыха в Красноярске футболисты клуба устроили драку с местными жителями. Потасовка произошла 13 мая. Участниками конфликта с отдыхающей семьей стали Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников. Отмечалось, что один из членов семьи из Красноярска в ходе драки получил повреждения средней тяжести.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/20812697
Владимир Хозин
ФК Енисей
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«Енисей» сделал официальное заявление по поводу драки футболистов с семьей из Красноярска

Baza: драку на базе отдыха в Красноярске спровоцировали не футболисты «Енисея»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
2
 Динамо Мх 32 17 7 8 35-17 58
3
 Акрон 31 16 8 7 46-23 56
4
 Родина 32 14 10 8 50-29 52
5
 Арсенал 31 12 15 4 37-23 51
6
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
7
 Шинник 31 12 8 11 36-40 44
8
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
9
 Нефтехимик 31 11 9 11 30-29 42
10
 Тюмень 31 11 9 11 33-33 42
11
 СКА-Хаб. 31 11 8 12 32-32 41
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 Торпедо 31 10 10 11 28-30 40
14
 Черноморец 32 7 14 11 29-34 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 31 7 9 15 22-39 30
17
 Волгарь 31 5 13 13 26-43 28
18
 Кубань 31 5 8 18 20-49 23
Результаты / календарь
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.05 17:00
Алания – Родина
 1 : 2
8.05 18:00
Сокол – Черноморец
 0 : 0
8.05 19:00
КАМАЗ – Енисей
 1 : 1
8.05 19:30
Динамо Мх – Химки
 1 : 0
16.05 15:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 - : -
16.05 17:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
16.05 18:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
16.05 18:30
Шинник – Акрон
 - : -
16.05 19:30
Торпедо – Кубань
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 16
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 18 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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