На защитника «Енисея» Хозина составлен протокол за мелкое хулиганство в Красноярске
В правоохранительных органах сообщили, что на футболиста красноярского «Енисея» Владимира Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство.
«Сейчас по поводу конфликта проводится доследственная проверка. На Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство», — сообщил ТАСС собеседник агентства.
Ранее стало известно, что на базе отдыха в Красноярске футболисты клуба устроили драку с местными жителями. Потасовка произошла 13 мая. Участниками конфликта с отдыхающей семьей стали Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников. Отмечалось, что один из членов семьи из Красноярска в ходе драки получил повреждения средней тяжести.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|32
|18
|6
|8
|53-38
|60
|
2
|Динамо Мх
|32
|17
|7
|8
|35-17
|58
|
3
|Акрон
|31
|16
|8
|7
|46-23
|56
|
4
|Родина
|32
|14
|10
|8
|50-29
|52
|
5
|Арсенал
|31
|12
|15
|4
|37-23
|51
|
6
|Енисей
|32
|13
|6
|13
|51-40
|45
|
7
|Шинник
|31
|12
|8
|11
|36-40
|44
|
8
|Алания
|32
|10
|13
|9
|39-42
|43
|
9
|Нефтехимик
|31
|11
|9
|11
|30-29
|42
|
10
|Тюмень
|31
|11
|9
|11
|33-33
|42
|
11
|СКА-Хаб.
|31
|11
|8
|12
|32-32
|41
|
12
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|29-32
|41
|
13
|Торпедо
|31
|10
|10
|11
|28-30
|40
|
14
|Черноморец
|32
|7
|14
|11
|29-34
|35
|
15
|Сокол
|32
|8
|8
|16
|29-52
|32
|
16
|Ленинградец
|31
|7
|9
|15
|22-39
|30
|
17
|Волгарь
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
18
|Кубань
|31
|5
|8
|18
|20-49
|23
|8.05
|17:00
|
Алания – Родина
|1 : 2
|8.05
|18:00
|
Сокол – Черноморец
|0 : 0
|8.05
|19:00
|
КАМАЗ – Енисей
|1 : 1
|8.05
|19:30
|
Динамо Мх – Химки
|1 : 0
|16.05
|15:00
|
Тюмень – СКА-Хаб.
|- : -
|16.05
|17:00
|
Ленинградец – Арсенал
|- : -
|16.05
|18:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|- : -
|16.05
|18:30
|
Шинник – Акрон
|- : -
|16.05
|19:30
|
Торпедо – Кубань
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|16
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|18
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6